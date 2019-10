Mattia Mustica/ Video, “coatto de Roma” pronto a conquistare tutti (Riccanza Deluxe)

Mattia Mustica è una delle new entry di Riccanza Deluxe. Ha 21 anni e viene da Roma, in un quartiere che sembra “Beverly Hills o Malibu, ma senza mare”. Avremo modo di conoscerlo meglio da questa sera, martedì 8 ottobre 2019, quando il reality di MTV Italia farà il suo debutto in seconda serata. Il lusso non fa parte della sua famiglia da generazioni, rivela nel video di presentazione, visto che il nonno era “un palazzinaro a Roma. Ha comprato tantissime ville a grotta Ferrata e ad oggi queste ville sono diventate ville extra lusso per anziani. Se le chiamate ospizi mi fate inc@zz@re”. Il benessere ha bussato quindi alla sua porta solo grazie al nonno ed al suo occhio lungo per gli affari. Nella vita invece Mattia fa il produttore discografico e il dj: la sua più grande passione, oltre alla moda e agli orologi. “Mi piace vestirmi stra-griffato e di orologi ne ho 26. Nelle occasioni speciali mi piace portare un orologio a destra e uno a sinistra”, rivela ancora mostrando l’armadio e soprattutto il cassetto con i suoi gioielli, “l’avvocato li portava sul polsino, Mattia Mustica li porta su entrambi i polsi”.

Mattia Mustica, Riccanza Deluxe: il lusso ha un’identità

Il lusso ha un’identità precisa per Mattia Mustica, il nuovo concorrente di Riccanza Deluxe che ama parlare di sè in terza persona. In passato non ha partecipato al reality come altri del cast che vedremo in questa versione rinnovata, ma è pronto per farsi conoscere ed ha già creato un bel rapporto con qualcuno degli altri ragazzi. “Il lusso per me è svegliarmi la mattina ed essere Mattia Mustica”, dice infatti durante la clip di presentazione, “vivere una vita coatta ma a cinque stelle”. Quando si pensa a Roma e lusso viene spesso in mente i Parioli, ma secondo il producer è Grotta Ferrata a farsi notare di più nei locali. “Sbrilluccichiamo, siamo fighi. Noi siamo contanti, loro sono con tanti saluti”, dice in modo ironico. Negli ultimi mesi è cambiato molto anche il suo rapporto con l’amore. Prima di conoscere la fidanzata, con cui sta da cinque o sei mesi, puntava sul fatto di cambiare compagna con estrema frequenza: “Mustica innamorato è un lato di me figo che non sapevo che esistesse”. Come si vede a cinquant’anni? “Spero di avere il fisico di Gianluca Vacchi e la vacanza di Flavio Briatore”, risponde.

Coatto con orgoglio

Mattia Mustica si definisce con orgoglio un coatto ed è questo uno degli aspetti che conosceremo di lui nel corso delle puntate di Riccanza Deluxe. La lezione più importante che ha imparato nella sua vita è legata invece all’infanzia. “Da piccolo giocavo con un ragazzo conosciuto online”, racconta a 361 Magazine, “c’ero diventato tanto amico, gli avevo dato le password di account con migliaia di euro spesi per c@zzate”. Solo che un giorno entra nei profili, li trova vuoti e l’amico ne approfitta per ricordargli un famoso detto: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Nei suoi sogni invece c’è la possibilità di fare un tour con Daniel e Astol, due persone che segue, “mi piace tantissimo accontentare le loro fan”. Non ci sono dubbi invece che la città che ha nel cuore sia Roma. “Puoi andare a Parigi, che è bellissima, ma quando torni a Roma, pure ‘er traffico è roba tua’”, dice. Non gli piace tra l’altro avere rimorsi, per nessun motivo. Nemmeno quando si tratta di acquisti o trend ormai superati.

Conosciamolo meglio





© RIPRODUZIONE RISERVATA