Mattia Narducci, fidanzato Anna Tatangelo/ “La differenza d’età? Può essere anche una risorsa”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Mattia Narducci e Anna Tatangelo. La cantante di “Ragazza di periferia” è follemente innamorata del fidanzato Mattia Narducci! Altro che crisi tra i due! Mattia e Anna sono più complici che mai e c’è chi parla di un possibile matrimonio tra i due! Modello di successo, Mattia ha sfilato per brand di grande fama nel mondo della moda come Dolce e Gabbana, Guess e Gucci, ma è diventata popolare per essere il “giovane” fidanzato di Anna Tatangelo. Giovane si, visto che tra i due si sono un bel pò di anni di differenza d’età; una differenza che, manco a dirlo, è stata oggetto di critiche e commenti sui social e su tutti i settimanali di gossip (e non solo). Critiche che Anna Tatangelo si è fatta scivolare addosso continuando la sua conoscenza con il bel Mattia.

I due oggi sono più uniti che mai e la conferma arriva dai social dove solitamente condividono scatti della loro vita privata insieme. Ultimamente l’assenza di Mattia dai social della cantante di Sora ha fatto pensare al peggio con i primi titoli di “crisi in arrivo” oppure “rapporto raffreddato”. In realtà le cose tra i due procedono alla grande!

Mattia Narducci e Anna Tatangelo stanno ancora insieme?

La conferma è arrivata proprio da Anna Tatangelo che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato del fidanzato Mattia Narducci dicendo: “come va l’amore? Va!”. Una risposta un pò generale quella della cantante che poi ha lanciato una velata frecciata dicendo: “prima erano troppo grandi, ora sono troppo giovani. L’importante è che sto bene io”. Naturalmente il riferimento è verso Mattia Narducci, il modello di 10 anni più giovane di lei a cui è legata da diversi mesi.

Proprio Anna Tatangelo parlando del fidanzato Mattia Narducci a detto: “è arrivato in un momento difficile della mia vita. Avevo perso mia mamma da poco e non volevo vedere nessuno”. Infine sulla questione differenza d’età ha precisato: “a volte può essere anche una risorsa. Avere esperienze differenti può essere una risorsa. Per me amore è anche leggerezza. Con lui mi diverto e mi fa stare bene”.

