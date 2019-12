Mattia Perin matrimonio con Giorgia Miatto/ Nozze ‘segrete’ e ritorno al Genoa

Anni bui, infortuni e scelte di mercato sbagliate: tutto però dimenticato, almeno per un giorno, con il matrimonio segretissimo celebrato tra Mattia Perin e la sua fidanzata storica, ora moglie, Giorgia Miatto. L’ex portiere del Genoa, attualmente terzo in coabitazione con Pinsoglio alla Juventus, dopo 6 anni di fidanzamento e anche una splendida bimba Vittoria, ha deciso per il Sì decisivo e con la sua bella Giorgia (originaria di Latina) sono convolati a nozze nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Erbusco. A seguire, un blindassimo ricevimento in un relais della Franciacorta dove secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia sarebbero stati presenti – oltre a parenti e amici – anche i colleghi Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini della Juventus e l’amico ora al Cagliari ma anche lui ex Genova Leonardo Pavoletti. Tutto segreto e solo le stories su Instagram e diversi scatti social hanno resto noto il matrimonio di Perin con la bella Giorgia Miatto, conosciuta ai tempi del Padova e inseparabile compagna anche nei momenti più difficili di questi anni dove infortuni e cali di forma hanno proiettato una speranza di titolare tra i pali azzurri del post-Buffon ad un portiere che non vede il campo da oltre un anno.

PERIN TORNA AL GENOA (IN PRESTITO)

Secondo quanto riporta il Messaggero, gli invitati alle nozze hanno trascorso la notte in un relais a cinque stelle di Brescia «dove, in serata, il calciatore della Juventus ha emozionato tutti con una serenata alla sua promessa sposa»: alcune canzoni, trapelate dai social, sono state “L’ultima notte al mondo” di Tiziano Ferro e “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti. Il tutto sarebbe avvenuto ieri sabato 28 dicembre, con i due sposini super felici che festeggiano nel miglior modo l’arrivo imminente del nuovo anno, carico di speranze anche professionali per l’ex n.2 della Juventus. Diciamo ex, perché è proprio di queste ore la conferma da parte di Juventus e Genoa per l’accordo del prestito di 6 mesi. Il portiere classe 1992 farebbe così ritorno nella sua amata Genova dove ha espresso forse al meglio il suo talento cristallino tra i pali: Perin dovrebbe arrivare a firmare col Genoa forze già in giornata, a meno di 24 ore dal matrimonio celebrato con la sua Giorgia Miatto, ponendo così fine si spera al lungo tormento di infortunio alla spalla e problemi di gerarchie con Sarri, dove Szczesny e Buffon ormai lo avevano superato ampiamente nelle scelte. Il nuovo Genoa di Nicola, che ha firmato ieri, potrebbe ripartire in porta proprio dal fresco sposino Mattia Perin, in lizza per la maglia da titolare con Radu forse già contro la Spal alla ripresa della Serie A il giorno dell’Epifania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA