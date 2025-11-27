Mattia Scuderi si lascia andare ad uno sfogo sull'amore con Simone e svela perché dormire con Grazia non rappresenta un problema.

Dopo un momento di allontanamento da Grazia avvenuto in seguito al confronto con Carlotta, negli ultimi giorni, Mattia si è riavvicinato alla Kendi con cui ha anche dormito. Un gesto tranquillo da parte del concorrente siciliano che, durante una chiacchierata con Simone in giardino, si è lasciato andare ad uno sfogo sull’amore durante il quale ha spiegato che, in questo momento della sua vita, ha capito cos’è l’amore, cosa vuole dalla relazione con Carlotta al punto che può anche dormire con dieci ragazze senza vederci nulla di romantico.

Con Grazia, dunque, il rapporto è esclusivamente amichevole. Nessun sentimento d’amore anche se è consapevole che da parte si Grazia c’è qualcosa in più. Ad oggi, tuttavia, quel che Mattia sogna è costruire una famiglia unita evitando di commettere gli stessi errori commessi dai genitori.

Mattia e il sogno di una famiglia unita al Grande Fratello

Mattia e Simone condividono lo stesso passato: entrambi, infatti, hanno dovuto affrontare la separazione dei genitori e accettarla non è stato facile. Oggi che è cresciuto e che ha capito di essere innamorato di Carlotta e di volere un futuro con lei, Mattia desidera costruire una famiglia unita e fare l’impossibile per poter stare insieme alla persona scelta tutta la vita.

Il concorrente siciliano, infatti, spiega a Simone che, soprattutto quando c’è di mezzo un figlio, si deve fare l’impossibile per restare insieme ed è per questo che, nella casa del Grande Fratello, nonostante la presenza di ragazze bellissime con cui parla e dorme, non ha alcun tipo di tentazione sicuro di volere una vita accanto a Carlotta.