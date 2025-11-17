Stasera al Grande Fratello il faccia a faccia tra Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta Vendemmia

Non sarà una puntata facile per Mattia Scudieri quella del Grande Fratello prevista stasera dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna e il perché è presto detto: ci sarà un faccia a faccia con la fidanzata Carlotta Vendemmia che ha prima lasciato e poi si è tirata indietro dicendo di non averlo mai fatto. Ma chi è il concorrente in questione, di preciso?

Il ragazzo è di origini catanesi, ha 26 anni, e attualmente vive ad Aci Sant’Antonio ai piedi dell’Etna. Di professione fa il commesso in uno store anche se il suo grande sogno che sta cercando di raggiungere è quello di diventare il pilota d’aereo (infatti si sta impegnando anche nello studio dell’inglese).

Mattia Scudieri del Grande Fratello: “Fino all’età di 12 anni ero molto solitario”

Si sa che Mattia Scudieri è fidanzato con Carlotta Vendemmia, che stasera al Grande Fratello avrà modo di rivedere e chiarire l’annosa situazione, ma cosa si sa delle sua vita privata? I suoi genitori si sono separati e lui abita con la madre per la quale prova un bene immenso: “È come se fosse mia sorella. Non mi fa mai mancare nulla. Lavora anche se è stata operata alla schiena”.

La vita del concorrente non è stata tutta rosa e fiori perché fino all’età di dodici anni è stato “molto solitario”, non aveva molto amici, e non riusciva a legare con gran facilita come magari gli altri suoi compagni. Poi, però, le cose sono cambiate anche se il rapporto con il padre non è minimamente paragonabile a quello con la madre.

