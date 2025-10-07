Chi è Mattia Scudieri nuovo concorrente del Grande Fratello: il giovane commesso catanese entra nella casa e rivela il suo punto di forza

Tutto su Mattia Scudieri, il commesso siciliano sbarcato al Grande Fratello: chi è e cosa sappiamo di lui

Si chiama Mattia Scudieri il nuovo concorrente del Grande Fratello. Il giovane commesso catanese è pronto a lasciare il segno nella casa più spiata di Italia e conta di farlo con la forza del suo viso pulito e le sue strategie da rubacuori. Nella clip di presentazione ammette di essere molto ambito dalle donne e di farle sue semplicemente con la forza dello sguardo. “Io alle donne piaccio, mi basta lo sguardo, mordere le labbra e fare il sorriso giusto”, racconta con leggera ironia Mattia Scudieri.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 6 OTTOBRE/ Diretta e nuovi concorrenti: Giulio, Omer e Matteo in nomination

Nella clip che introduce il suo ingresso nella casa, il ragazzo parla anche delle difficoltà vissute durante la sua adolescenza quando i suoi genitori si separarono. “Sono cresciuto in una famiglia piena d’amore fino al divorzio dei miei genitori, avevo tredici anni. Mia mamma ha sofferto tanto, finché non le ho detto di svegliarsi e di non abbandonarmi”.

Grazia Kendi incastrata da video del Grande Fratello: scoppia lite con l'amica Giulia/ "Sei una miracolata!"

Mattia Scudieri nella casa del Grande Fratello: primo impatto col tugurio

Prima di varcare l’ingresso del Tugurio, il concorrente catanese si guarda intorno e poi ammira i cimeli appartenenti alle vecchie edizioni dello show. Probabilmente sogna di ricalcare le orme di chi lo ha preceduto o forse sta semplicemente pensando a quali strategie da rubacuori implementare nella casa del Grande Fratello.

Per Mattia Scudieri l’avventura nella casa più spiata di Italia sta per cominciare. C’è grande curiosità di vederlo all’opera e scoprire con chi legherà degli altri concorrenti. Nelle prossime ore e, soprattutto, nei prossimi giorni avrà modo di entrare in contatto con ognuno di loro e iniziare a vivere appieno il suo Grande Fratello.

Benedetta, sfuriata contro Giulio al Grande Fratello: "Ci hai provato con tutte"/ La reazione di lui spiazza