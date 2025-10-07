Chi è Mattia Scudieri nuovo concorrente del Grande Fratello: il giovane commesso catanese entra nella casa e rivela il suo punto di forza
Tutto su Mattia Scudieri, il commesso siciliano sbarcato al Grande Fratello: chi è e cosa sappiamo di lui
Si chiama Mattia Scudieri il nuovo concorrente del Grande Fratello. Il giovane commesso catanese è pronto a lasciare il segno nella casa più spiata di Italia e conta di farlo con la forza del suo viso pulito e le sue strategie da rubacuori. Nella clip di presentazione ammette di essere molto ambito dalle donne e di farle sue semplicemente con la forza dello sguardo. “Io alle donne piaccio, mi basta lo sguardo, mordere le labbra e fare il sorriso giusto”, racconta con leggera ironia Mattia Scudieri.
Nella clip che introduce il suo ingresso nella casa, il ragazzo parla anche delle difficoltà vissute durante la sua adolescenza quando i suoi genitori si separarono. “Sono cresciuto in una famiglia piena d’amore fino al divorzio dei miei genitori, avevo tredici anni. Mia mamma ha sofferto tanto, finché non le ho detto di svegliarsi e di non abbandonarmi”.
Mattia Scudieri nella casa del Grande Fratello: primo impatto col tugurio
Prima di varcare l’ingresso del Tugurio, il concorrente catanese si guarda intorno e poi ammira i cimeli appartenenti alle vecchie edizioni dello show. Probabilmente sogna di ricalcare le orme di chi lo ha preceduto o forse sta semplicemente pensando a quali strategie da rubacuori implementare nella casa del Grande Fratello.
Per Mattia Scudieri l’avventura nella casa più spiata di Italia sta per cominciare. C’è grande curiosità di vederlo all’opera e scoprire con chi legherà degli altri concorrenti. Nelle prossime ore e, soprattutto, nei prossimi giorni avrà modo di entrare in contatto con ognuno di loro e iniziare a vivere appieno il suo Grande Fratello.