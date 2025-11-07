Grande Fratello, la rottura tra Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta è stata organizzata? Deianira Marzano lancia il gossip

Nella Casa del Grande Fratello 2025 è arrivata una busta rossa contenente un messaggio segreto. L’ultima volta che è successa una cosa simile, si è scatenato il putiferio tra Domenico D’Alterio e la compagna Valentina, un indizio rivelatore visto che il messaggio fa riferimento ad un nuovo triangolo. Mattia Scudieri ha infatti scoperto, attraverso la fatidica busta, che la fidanzata Carlotta lo ha lasciato attraverso un post su Instagram. E mentre lei, dopo l’accaduto, smentisce di averlo realmente lasciato, lui in Casa si infuria e la accusa di non averlo mai capito veramente.

Mattia Scudieri, lite con Grazia al Grande Fratello 2025/ "Io sto male. Non hai né tatto né delicatezza"

Fuori dalla Casa del Grande Fratello, però, si sta diffondendo a macchia d’olio un’indiscrezione alquanto spiacevole sulla coppia, che punge soprattutto Carlotta: la fidanzata di Mattia avrebbe organizzato tutto per uno scopo che si chiama Uomini e Donne.

Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta: è tutto organizzato? Cosa sta accadendo dentro e fuori la Casa del Grande Fratello

A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram. L’esperta di gossip, a chi le ha fatto notare l’arrivo della busta rossa per Mattia Scudieri al Grande Fratello, ha replicato scrivendo: “Ho saputo che è tutto organizzato: lei ha amicizie all’interno degli addetti ai lavori e punta al trono”. La mira di Carlotta, secondo questa segnalazione, sarebbe insomma il trono di Uomini e Donne. Tutto sarebbe stato organizzato per fare ‘rumore’ e ottenere visibilità. Certo, l’indiscrezione va chiaramente presa con le pinze: bisognerà infatti capire cosa accadrà nella diretta di lunedì, alla quale potrebbe partecipare proprio l’ex (?) fidanzata di Mattia. Sta di fatto che, intanto, il gieffino appare sempre più vicino alla bella Grazia Kendi, che non disdegna le sue attenzioni.

Rasha Younes ‘minaccia’ Omer Elomari: “Se continui così mi perdi!”/ Rottura in vista al Grande Fratello 2025?