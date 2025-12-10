Dopo le parole di Mattia Scudieri che sembrava ‘temporeggiare’, la fidanzata Carlotta Vendemmia chiarisce: “Ci siamo lasciati”.

Per nulla una settimana facile per Mattia Scudieri; prima l’infortunio, poi l’eliminazione dal Grande Fratello 2025 e ora anche la rottura con la fidanzata Carlotta Vendemmia. Già nel corso dell’esperienza vissuta nel reality erano emerse delle presunte perplessità da parte della ragazza in riferimento al futuro del rapporto; la rottura sembrava scongiurata dopo un confronto e una sorta di dietrofront della stessa ormai ex fidanzata del concorrente. L’ultimo capitolo è però quello conclusivo e, proprio sui social, Carlotta è sembrata perentoria nel mettere un punto alla liaison con Mattia Scudieri.

Cos'è successo tra Domenico e Benedetta nel minuto senza telecamere al Grande Fratello?/ "Cosa hanno fatto"

Ma perchè Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta Vendemmia si sono lasciati? Andiamo con ordine; dopo l’eliminazione al Grande Fratello 2025 i due si erano mostrati sui social felici. Quella che sembrava la conferma di un amore tutt’altro che in bilico si è però trasformata nel preludio alla rottura come si evince prima dalle dichiarazioni dell’ex gieffino e poi della ragazza tramite i social. “Un chiarimento c’è stato ma non è ancora arrivato il verdetto…”, queste le parole di Scudieri a Il Giornale ma che tempestivamente hanno determinato la replica da parte della diretta interessata.

Ilaria Galassi dopo un'operazione di chirurgia estetica "Soddisfatta del risultato"/ Poi lo sfogo sui social

Grande Fratello 2025, Mattia Scudieri: la fidanzata Carlotta Vendemmia annuncia la rottura sui social

Carlotta Vendemmia – a quanto pare ex fidanzata di Mattia Scudieri – parte proprio dalle recenti dichiarazioni rilasciate a Il Giornale: “…Non c’è alcun stand-by, la relazione è finita perchè l’ho deciso io, questa è l’unica verità dei fatti”. Perentorio il pensiero della ragazza affidato ad un lungo post sui social. L’intento sembra quello di voler evitare, come da lei sottolineate, zone grigie che possano alimentare ulteriori dubbi e supposizioni. “Alcuni comportamenti non sono stati rispettosi nei miei confronti; ambiguità, giochi… cose che non fanno parte di me e dei valori che immagino per una relazione”.

Grande Fratello, Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia in crisi?/ Il gesto che infiamma il web

Carlotta Vendemmia puntualizza dunque i comportamenti che già in passato avevano destato i suoi dubbi a proposito della relazione con Mattia Scudieri. “...Mi sarei aspettata chiarezza, non ulteriori dubbi o mezze verità. Sono arrivata così alla mia decisione”. Non sembra volerci ripensare l’ormai ex fidanzata del ragazzo reduce dal Grande Fratello 2025: “Non cerco polemiche, solo una cosa: rispetto”.