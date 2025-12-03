Mattia Scudieri torna sui social dopo il Grande Fratello 2025 ed è subito rabbia dei fan per il like ad un commento contro Grazia Kendi.

Il percorso di Mattia Scudieri al Grande Fratello 2025 si è concluso in modo canonico, a dispetto dei timori per l’infortunio di qualche giorno prima; l’eliminazione ha posto fine all’avventura e anche al suo rapporto con Grazia Kendi, condito dalla contrarietà della fidanzata del giovane – Carlotta Vendemmia – che soprattutto sui social aveva smosso pareri e dibattiti. Intanto, l’ex concorrente – come racconta Isa e Chia – è tornato sui social e tra post e like galeotti si è già alzato un polverone con riferimento proprio al rapporto con Grazia.

In primis, Mattia Scudieri – dopo l’eliminazione al Grande Fratello 2025 – ha sfruttato i social per celebrare l’esperienza vissuta nel reality a dispetto della scelta del pubblico di porre fine alla sua avventura. “E’ stato fantastico, dopo 60 giorni sono felice e allo stesso tempo triste”. L’ex gieffino ha sottolineato le emozioni vissute e anche la crescita personale: “Questo momento, però, doveva arrivare”.

Grande Fratello 2025, Mattia Scudieri e quel like ‘galeotto’ contro Grazia Kendi: “Ti ha penalizzato…”

Nessun riferimento a quello che poi ha scatenato il vero e proprio polverone; Mattia Scudieri ha pubblicato sui social – come riporta Isa e Chia – una foto con la fidanzata, Carlotta Vendemmia. Il pensiero dei fan ha immediatamente raggiunto il legame instaurato con Grazia Kendi proprio al Grande Fratello 2025 con quest’ultima che aveva anche confessato di provare qualcosa per il giovane. Eppure, tutto si è risolto con un nulla di fatto e stando al tenero bacio pubblicato sul web il sereno sarebbe già tornato. A far storcere il naso sarebbe stato però un like specifico di Mattia Scudieri; tra i commenti qualcuno ha ‘screditato’ il rapporto con Grazia Kendi considerandolo come fatale per la sua eliminazione dal Grande Fratello 2025. Proprio ad un riferimento simile è arrivato il pollice alto dell’ex concorrente e immediata è stata la reazione furente del web.

“Il rapporto con Grazia Kendi ti ha penalizzato”, scrive così un utente e arriva il like di Mattia Scudieri. A detta di molti, l’ex concorrente del Grande Fratello 2025 avrebbe cancellato troppo in fretta la complicità con la compagna d’avventura. Non sono mancati video, riferimenti e frecciatine che ovviamente prendono di mira anche la tempestiva foto pubblicata sui social con la fidanzata Carlotta.