Mattia Scudieri sempre più vicino a Grazia Kendi al Grande Fratello 2025: rottura in vista con la fidanzata Carlotta?

Le liaison al Grande Fratello 2025 iniziano a delinearsi, fra tira e molla e rapporti ancora tutti da definire; in quest’ultima categoria finiscono Mattia Scudieri e Grazia Kendi che proprio nel periodo recente hanno intensificato il loro legame. C’è un piccolo particolare che però frena – oppure no – il concorrente: ad aspettarlo fuori dalla Casa più spiata d’Italia c’è la sua fidanzata, Carlotta, alla quale è legato da circa 2 anni.

La vicinanza tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi è evidente, a prescindere da ciò che diventerà il loro rapporto, al punto da alimentare un interrogativo: il concorrente del Grande Fratello 2025 lascerà la fidanzata Carlotta? Ad aggiungere pepe alla vicenda ci ha pensato la gieffina qualche giorno fa che, seppur senza fare nomi, ha confessato: “Non è colpa mia se provo qualcosa per qualcuno, non posso negarlo… Forse è una cosa sbagliata, ma non lo controllo”. Perchè temere un sentimento in fiore? Forse perchè l’altra persona – si presume Mattia Scudieri – è impegnata…

Carlotta, fidanzata di Mattia Scudieri: furiosa per la vicinanza a Grazia Kendi al Grande Fratello 2025

Intanto, Mattia Scudieri non sembra porsi particolari paletti nel coltivare il suo rapporto con Grazia Kendi al Grande Fratello 2025. Se così non fosse, di certo la fidanzata Carlotta non si sarebbe esposta sui social con parole che suonano come una poderosa asfaltata ai danni del compagno attualmente protagonista nella Casa più spiata d’Italia.

“Il mio silenzio fa parte del mio modo di essere; non voglio dare visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ha bisogno di crearsi la storia”, queste le parole – come riporta Leggo – di Carlotta, fidanzata di Mattia Scudieri al Grande Fratello 2025. Una stoccata evidente e soprattutto una percezione contrariata rispetto alla vicinanza del ragazzo a Grazia Kendi: “Non solo il tipo che fa teatrini, quindi, vi consiglio un film romantico…”, un modo ironico per dire che eviterà il confronto con il ragazzo, prendendo semplicemente atto dei suoi comportamenti.

