Scoppia la lite al Grande Fratello 2025 tra Mattia Scudieri e Grazie dopo l'arrivo nella casa della busta rossa con il messaggio della fidanzata di lui.

La busta rossa contenente il messaggio di Carlotta, la fidanzata di Mattia Scudieri che ha poi smentito sui social la volontà di lasciarlo, scuote la casa del Grande Fratello 2025. Il più sorpreso, ma al tempo stesso, il più scosso è sicuramente Mattia che si lascia andare ad uno sfogo confidandosi con alcuni concorrenti concorrenti. Grazia che vorrebbe parlare con Mattia, del loro rapporto e del probabile suo atteggiamento che potrebbe aver infastidito Carlotta, si sente messa da parte da Mattia e, in camera da letto, cerca un confronto con il ragazzo dando il via ad un botta e risposta che, presto, si trasforma in una discussione.

“Hai parlato con tutti tranne che con me”, dice Grazia che vorrebbe spiegare la sua posizione e che non vuole essere messa in mezzo. Stanco della situazione e delle accuse di Grazia, Mattia sbotta proprio contro la ragazza.

Mattia Scudieri e Grazia ai ferri corti nella casa del Grande Fratello 2025

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Grazia, Mattia prova a spiegarle di non aver pensato a nulla, di non volerla colpevolizzare e di aver parlato anche con lei spiegandole di aver parlato sì con Giulia, ma non di lei. Grazia, però, appare dubbiosa ma Mattia le dice di non voler mettere un muro con lei, di aver sentito il conforto di tutti ma di aver avuto bisogno anche per stare da solo.

Grazia, però, ha un altro pensiero: “Mi hai girato la faccia e poi ti sei messo a parlare con gli altri!” dice la ragazza, ma Mattia va su tutte le furie: “Sono io quello che sta male, sono io quello che è coinvolto, che c’entri tu?”. Grazia, tuttavia, spiega di sentirsi la casa di tutta questa situazione e, di fronte all’atteggiamento del ragazzo, sbotta: “Non hai né tatto né delicatezza, se la comunicazione non è chiara non posso farci niente. Vai a divertirti con gli altri”

