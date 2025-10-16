Mattia Scudieri sotto attacco al Grande Fratello 2025, frase su corpi femminili scatena polemica assurda: cos'ha detto il gieffino

Mattia Scuderi attaccato sul web per le sue frasi sui ‘corpi femminili’ al Grande Fratello: cos’è successo

Mattia Scudieri, concorrente del Grande Fratello 2025, è finito suo malgrado al centro di una vera e propria bufera sul web per una frase sui ‘corpi femminili’ che ha scatenato il caos e fatto nascere una polemica oggettivamente assurda e insensata. Andando con ordine in quest’ultima edizione del reality di Canale 5 i concorrenti spesso si lasciando andare a confidenze e riflessioni parlando anche di argomenti importanti e impegnati come la terribile situazione di Gaza e la guerra di Israele o il sincero e toccante coming out di Ivana Castorina. Ebbene ieri notte, invece, i gieffini hanno parlato di un argomento più leggero, i canoni estetici e le differenze tra i corpi maschili e quelli femminili.

Flaminia Romoli ha ammesso che mentre in molte specie animali sono i maschi a farsi più belli per attirare le femmine, nel genere umano sono le donne che cercano di migliorarsi con trucchi e quant’altro per attrarre gli uomini. Mattia si è detto in disaccordo con lei sostenendo: “Io non sono d’accordo con il discorso che dite, che negli esseri umani sono più belle le donne. I maschi umani a prescindere sono più belli delle femmine. Voi vi migliorate tra trucchi, abiti ecc, gli uomini per me sono sempre più belli al naturale. Per me, tecnicamente l’uomo è più bello a livello fisico di una donna. Molte di voi per essere belle ricorrete a trucchi, parrucchieri, estetiste.” Sono bastate queste semplici parole per far finire Mattia Scudieri al centro di una vera e propria polemica sul web.



Grande Fratello 2025, polemica per le parole di Mattia Scudieri: e web insinua sia omesessuale

Su TikTok e Twitter è scoppiata una polemica assurda e insensata perché Mattia Scudieri al Grande Fratello 2025 ha osato dire che ritiene i corpi maschili più belli di quelli femminili. Sui social, come riporta anche Biccy.it, molte utenti hanno attaccato il gieffino in maniera becera, lasciando intendere che sia gay: “Perché non si rivela? Lui palesemente schifa le donne”. “Tranquillo che avevamo capito che le donne non ti piacevano”. “Lui è il prossimo da cacciare”. “Ecco un ratto da buttare fuori al primo televoto”. “I maschi sono più belli delle femmine, e niente fa già ridere così”. “Come fare coming out senza fare coming out”.