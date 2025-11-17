Mattia Scudieri tradito da Grazia Kendi al Grande Fratello: "Scelta Busta Rossa sbagliata, sentito tradito...la vita non è un gioco" Amicizia finita?

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello ampio spazio ha avuto il nuovo triangolo formato da Mattia Scudieri, la fidanzata Carlotta Vendemmia e la gieffina Grazia Kendi. Sin dall’inizio tra Mattia e Grazia è nata un’amicizia molto stretta che ha infastidito e non poco la fidanzata di lui che infatti ha scritto dei post al veleno su Instagram. Tuttavia mentre Mattia ribatte che si tratta solo di un’amicizia, Grazia ha confessato di provare dei sentimenti nei confronti di Mattia e lo ha ribadito anche in puntata. Infastidita la fidanzata di Mattia Scudieri, Carlotta Vendemmia, lo ha lasciato con un post sui social salvo poi smentire tutto.

A questo punto, durante la diretta, Grazia Kendi ha rivelato cosa le piace di Mattia: “Cos’ha di speciale? In questo momento non lo saprei dire con chiarezza però è più una cosa mentale, sicuramente c’è anche qualcosa di fisico ma più mentale.” Da parte sua, invece, Mattia, convinto che la sua ragazza lo abbia lasciato ha ammesso: “Sono pentito di essere entrato qui da fidanzato, è stata dura essere stato trattato così” Quello che Mattia non sa, tuttavia, è che nella Busta Rossa c’è il chiarimento della sua fidanzata Carlotta che ha smentito di averlo lasciato in diretta ma Grazia ha scelto di non rivelargli nulla. Nei giorni scorsi, infatti, il GF ha messo Grazia davanti ad una scelta: raccontare a Mattia la verità oppure non dirgli niente ma farlo essere immune dalle nomination questa settima a Grazia ha scelto la prima ipotesi.



Il clima si surriscalda quando Mattia Scudieri apre la famosa Busta Rossa e scopre il contenuto: la sua fidanzata Carlotta Vendemmia non lo ha lasciato. “Io spero che sia davvero così perché io la amo” confessa Mattia prima di scoprire che Grazia sapeva da giorni il contenuto della busta ma non glielo ha detto innanzitutto perché in questo modo sarebbe stato immune e lui non voleva uscire e poi ha tranquillamente ammesso: “A me interessa lui, di lei non mi interessa nulla.” “Io ci sono stato male, per me è stata una scelta sbagliata. Sentito tradito? Ovvio.” è sbottato Mattia che poi ha aggiunto: “Tra il gioco e la vita io preferirei la vita, la verità” Per Ascanio Pacelli la scelta di Grazia è stata ‘una paracula*a così avevi Mattia per te per una settimana in più’. Grazia ha ribadito: “Mi assumo le mie responsabilità ma l’ho fatto per tutt’e due”