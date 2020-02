Mattia, siparietto hot con Gemma/ Uomini e Donne: “i pantaloni stanno su da soli…”

Mattia scatena le critiche di Gemma Galgani e Barbara De Santi sfilando in passerella. “L’eleganza non è una di quelle cose che puoi comperare al supermermarket: o ce l’hai o non ce l’hai e ritengo di essere abbastanza elegante. Mi auguro di suscitare sensualità nel pubblico femminile”, afferma Mattia nel video di presentazione. Il cavaliere si presenta in passerella con un completo elegante e delle scarpe sportive. La scelta non piace a Barbara De Santi che gli assegna un 4. “Me l’aspettavo e rende quello che è Barbara: una persona che non sa accettare le critiche. Ha colto l’occasione per darmi un 4 che è lecito comunque”, risponde Mattia. Barbara spiega di non gradire l’abbigliamento scelto dalla De Santi che viene accusata di essere vendicativa. “Io sono oggettiva, non sono vendicativa. Non mi appartiere, sono troppo abituata ad essere oggettiva e a mettere da parte critiche e antipatie”, spiega ancora Barbara. Anche Gemma Galgani, però, critica la sfilata di Mattia.

MATTIA, SIPARIETTO BOLLENTE A UOMINI E DONNE CON GEMMA GALGANI

Gemma Galgani, pur non parlando dell’aspetto fisico di Mattia, coglie l’occasione per criticare soprattutto un gesto del cavaliere. Secondo Gemma, mentre sfilava, Mattia avrebbe tirato su il pantolone: un gesto poco elegante a detta della dama di Torino. “Se non metti su la cintura non devi tirarti su la cintura: perchè o la metti o se non la metti non tiri su il pantalone perchè non è un gesto elegante“, commenta Gemma. Mattia, però, non ci sta e risponde con una battuta che, a detta di Tina Cipollari, rischia di fargli avere una brutta sorpresa alludendo alla voglia di nuove conoscenze di Gemma. “I pantoloni non li ho tirati su anche perchè da me stanno su da soli. non c’è bisogno di regolazione, di cintura. Con me la roba sta su“, risponde Mattia. “Che bella battuta, spiritosa”, replica prontamente Gemma.

