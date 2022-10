Mattia Villardita: “Mi vesto da Spiderman per i bimbi in ospedale”/ “Dono sorrisi e…”

Mattia Villardita e il suo travestimento da Spiderman sono stati protagonisti della puntata di “ItaliaSì!” andata in onda sabato 29 ottobre 2022 su Rai Uno. Il giovane, originario di Savona, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni del programma condotto da Marco Liorni, rivelando di avere deciso di fare tesoro della sua drammatica esperienza con la malattia, con cui ha convissuto da bambino, portando un sorriso ai più piccoli, ricoverati negli ospedali. Un gesto d’altruismo che nei mesi scorsi non è passato inosservato neppure a Papa Francesco, con cui Mattia Villardita ha conversato, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale l’ha nominato Cavaliere.

Eleonora Giorgi: "Mio nipote Gabriele mi ha liberato dal passato"/ "Sono innamorata…"

Ma come è nata l’idea di mascherarsi da Spiderman e regalare conforto ai piccoli pazienti dei nosocomi italiani? Mattia Villardita ha asserito: “Avevo 7 anni, ero ricoverato e non riuscivo a dormire. Così, ho cominciato a sognare che dalla finestra dell’ospedale entrasse Spiderman. All’età di 22 anni ho iniziato a concretizzare questo sogno che avevo da bambino”.

EX COMPAGNO DI CRISTINA QUARANTA/ "Mi cacciò di casa, caddi in depressione 6 mesi"

MATTIA VILLARDITA: “MI ARRAMPICO SUI CUORI DEI BAMBINI VESTITO DA SPIDERMAN”

Successivamente, il ragazzo ha affermato: “Quando mi travesto da Spiderman, non mi arrampico sui muri, mi arrampico sui cuori dei bambini. La loro sofferenza la vedi molto di più negli occhi dei loro genitori. Pertanto, cerco di investire il mio tempo libero donando amore incondizionato, stando loro vicino. A tratti è come se andassi a trovare me stesso quando ero io ad avere bisogno di Spiderman. Tra 10 anni vorrei che almeno una parte di questi bambini si dedicasse al volontariato e capisse il motivo per cui ero lì con loro”.

CRISTINA QUARANTA: I LUTTI DI PADRE, FRATELLO E ZIO/ "Mamma ha avuto un infarto"

Nella vita di tutti i giorni, Mattia Villardita è impiegato terminalista, lavora al porto: “Ma ho un’agenda attraverso la quale gestisco ferie e permessi per spostarmi anche in Italia, perché questa cosa si è sparsa a macchia d’olio e cerco di accontentare il maggior numero di persone possibile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA