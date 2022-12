Mattia Villardita, Nuovi eroi/ Lo Spider-Man che regala sorrisi ai bambini malati

Mattia Villardita tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra queste c’è anche Mattia Villardita premiato tra i cittadini “distintisi per senso civico e solidarietà, superamento delle barriere, tutela della salute, cooperazione internazionale, atti di eroismo, cultura dell’inclusione, diritti dell’infanzia, imprenditoria etica, legalità e coesione sociale e impegno su temi di rilevanza sociale”.

Chi è Mattia Villardita insignito come “nuovo eroe” dal Presidente Mattarella

Ma chi e’ Mattia Villardita, il cittadino italiano insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Il giovane di Savona si e’ fatto conoscere per un gesto davvero stupendo: travestito da Spider-Man regala attimi di gioia ai bimbi dei reparti oncologici di tutta Italia. Grandissimo appassionato di fumetti, Mattia è nato con delle malformazioni agli arti inferiori che lo hanno costretto a diventare un paziente del Gaslini di Genova già in giovane età.

“Ho dei problemi di salute sin dalla nascita, quindi sono sensibile all’argomento e ho sempre fatto del volontariato” – ha raccontato Mattia che ha deciso di portare gioia e felicita a chi come lui ha dovuto affrontare dei problemi di salute. “Parlando con il primario di Pediatria e neonatologia del San Paolo – ha detto– mi ha riferito che avevano bisogno di un computer per i loro piccoli pazienti e così sono andato a donarlo vestito da Spiderman. Da quel momento mi sono messo a disposizione del reparto e la cosa ha preso piede”.











