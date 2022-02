Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi, concorrenti Matrimonio a prima vista Italia 2022/ A lei non piace..

Chi sono Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, coppia concorrente a Matrimonio a prima vista Italia 2022

Torna in prima serata, su Real Time “Matrimonio a prima vista Italia 2022“. Dopo il successo della scorsa edizione, ecco una nuova stagione dell’atteso wedding show. Scopriamo di più su alcuni concorrenti. Cristina Cadei Danesi è originaria di Capriolo, in provincia di Brescia, e attualmente è disoccupata. Dopo aver conseguito il diploma scientifico, si è iscritta a giurisprudenza, ma dopo qualche mese di studio ha rinunciato. Ha così fatto diverse esperienze lavorative e attualmente sta studiando fitness per diventare personal trainer. È infatti una sportiva di natura: pratica pole dance, fa kickboxing e va spesso in palestra. Orfana di entrambi i genitori è figlia unica. Oggi la sua famiglia sono le sue amiche e l’adorata cagnolina Olivia, e Cristina vorrebbe allargarla magari incontrando la sua anima gemella. Sarò Mattia la metà con cui condividere una vita intera?

Chi è Mattia Viteritti sarà l’anima gemella di Cristina Cadei Danesi?

Nella fattispecie, Mattia Viteritti è uno dei nuovi partecipanti a “Matrimonio a prima vista Italia 2022“. Viene da Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, ha 34 anni ed è un libero professionista. Lavora nell’azienda di famiglia, dove si occupa del commercio di gas e di impianti elettrici a bassa tensione. I suoi hobby sono il motociclismo, i viaggi zaino in spalla e la salsa cubana, e affronta la sua vita all’avventura come in un videogioco, dove ogni giorno inserisce una monetina per giocarsi la sua partita. Il brianzolo vive da solo e non ha problemi ad ammettere di stare molto bene così, ma allo stesso tempo si dice pronto e con tanta voglia di innamorarsi: vedremo se sarà proprio Cristina Cadei Danesi la svolta della sua vita sentimentale. A Matrimonio a prima vista Italia 2022 il matrimonio non sembra però partire sotto i migliori auspici per la ragazza bresciana: soprattutto per motivi di estetica. Mattia riuscirà a farle cambiare idea?

