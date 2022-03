Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi, Matrimonio a Prima Vista/ Si lasciano?

Mattia Viteritti e Cristina, quale futuro dopo la crociera?

Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi nella scorsa puntata di “Matrimonio a Prima Vista 2022” hanno avuto un’irrisolta discussione dopo il ritorno di lei dalla crociera con l’amica. Le differenze di carattere si sono palesate. Cristina Cadei Danesi pensava di andare in crociera e alla fine è diventata una croce da portare sulle spalle. Lui ha infatti preso malissimo la vacanza della consorte manifestando un certo disappunto, accresciuto giorno dopo giorno. Quando l’ha rivista le ha fatto un discorso stralunato, pesante e per certi versi tossico. A un certo punto Mattia Viteritti ha comunque affermato di sentire che lei è la donna della sua vita. Dall’atra parte lei è parsa tutt’altro che coinvolta. Adesso occorrerà arrivare al dunque. Cristina Cadei Danesi deciderà di proseguire la sua avventura con lo sposo?

Antonio Quarta e Giorgia Rosati, Matrimonio a Prima Vista Italia/ I genitori di lui..

Mattia Viteritti e Cristina, quale futuro dopo la crociera?

Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi sono una coppia della nuova edizione di Matrimonio a prima vista, partita su Real Time il 16 febbraio scorso. Il primo incontro avvenuto poco prima del sì, non è stato dei migliori, almeno per la sposa. Quest’ultima (volendo bene allo sposo), non è rimasta particolarmente colpita dall’aspetto fisico dell’uomo e ha palesato i suoi dubbi dietro le quinte. Ma durante la cerimonia e in particolare durante il servizio fotografico sono entrati subito in sintonia. La complicità è cresciuta in viaggio di nozze. Sembrerebbe che fra i due il matrimonio, al momento almeno, stia andando per il verso giusto. Tuttavia la distanza ai quali i due sono stati costretti data la decisione di lei di partire per una crociera con un’amica potrebbe aver cambiato tutto.

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022/ La lite...

Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi, ancora insieme?

Mattia Viteritti, come ha raccontato in apertura di programma, lavora nell’azienda di famiglia. Si occupa di commercio di gas. Durante la presentazione ha detto che lui nella vita spera di avere equilibrio e avere un po’ tutto. Il rapporto con Cristina Cadei ha avuto una svolta durante la cerimonia nuziale. I due si sono trovati fin da subito, o almeno, non proprio da subito, dato che lei ha avuto degli iniziali dubbi al primo sguardo. Ma poco dopo la complicità e l’intesa sono cresciute. Il viaggio di nozze è andato molto bene ma la sposa ha spiazzato Mattia Viteritti spiegando di dover partire una settimana per una vacanza in crociera prenotata in precedenza. In questi giorni di lontananza si sono sentiti ma Cristina è apparsa molto più lontana da suo marito mentre quest’ultimo si è mostrato un po’ malinconico. Al ritorno però, come mostrato nell’ultima puntata, fra i due la distanza sembra esser diventata quasi insormontabile.

LEGGI ANCHE:

Matrimonio a prima vista Italia 2022, 7a puntata/ Diretta: la reunion delle coppie

© RIPRODUZIONE RISERVATA