Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sposi/ Il matrimonio nella stessa chiesa di…

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli

Il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sposeranno nel mese di giugno. Il giocatore dei biancocelesti e l’influencer hanno già fatto partire il conto alla rovescia. I due sono già genitori di un figlio e si uniranno in matrimonio in una città che vive il derby tra Roma e Lazio più di ogni altra in Italia. In particolare, proprio considerando la sfida stracittadina tra giallorossi e biancocelesti, fa sorridere la scelta della chiesa: Mattia e Chiara, infatti, si sposeranno tra un mese esatto nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, una delle più belle della capitale ma soprattutto quella scelta da Francesco Totti e Ilary Blasi per il loro matrimonio nel 2005.

Sono stati proprio Chiara Nasti e Zaccagni a dare l’annuncio sui social: «Tra un mese esatto saremo marito e moglie», recita la storia pubblicata dalla influencer da due milioni di follower sul proprio account ufficiale Instagram. In queste settimane la coppia è stata alle prese con l’organizzazione delle feste. Dopo la cerimonia in chiesa, la festa si sposterà a Villa Miani, sulla collina di Monte Mario.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati papà del piccolo Thiago a gennaio. I due si sposeranno il 20 giugno. Dopo aver condiviso su Instagram i dettagli della gravidanza e le prima settimane da mamma, l’influencer ha deciso di raccontare ai propri followers come procedono i preparativi per il matrimonio. Tra le storie del suo profilo Instagram ha così pubblicato una foto mostrando un dettaglio dell’abito che potrebbe aver scelto per il suo giorno più bello. Dalla istantanea sembrerebbe che la scelta sia ricaduta su un abito bianco.

La Nasti, tuttavia, mantiene segreti i dettagli del suo matrimonio. Il calciatore e l’influencer stanno facendo le cose in grande. Al giorno delle nozze, sicuramente, non mancheranno i volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. Chiara ha rivelato anche un’indiscrezione sul matrimonio: “Avrò tre testimoni, ma non potevo fare diversamente. Ho scelto mia sorella, ovviamente, la mia migliore amica e il mio migliore amico“, ha confessato l’influencer sui social. Il tutto accadrà a pochi giorni dalla Nations League, che Zaccagni spera di giocare con la Nazionale.











