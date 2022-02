Mattia Zenzola abbandona Amici 21/ “Altri due mesi di stop per l’infortunio”

È arrivata una brutta notizia per Mattia Zenzola nel corso della nuova puntata di Amici 21. Da giorni ormai il ballerino attendeva il referto del medico dopo due mesi di stop a causa di un infortunio alla caviglia. Oggi il ballerino è tornato in sala ma, durante le prove con Vincenzo e Umberto, ha ammesso di accusare ancora dolore. Ha dunque richiesto nuovi accertamenti che sono arrivati poco dopo e hanno messo fine in modo definitivo alla sua avventura nella scuola di Canale 5.

Raimondo Todaro ha chiamato il suo allievo in sala per comunicargli personalmente la notizia: “Dai due ai tre mesi di stop”, ha ammesso il maestro prima che Mattia potesse leggere da solo il referto medico. “Non ci credo!”, ha replicato lui, lasciandosi poi andare ad un pianto di dispiacere.

Mattia Zenzola come Andreas Muller: ha già un banco prenotato per Amici 22

“Interrompere questo sogno, questo bellissimo percorso così è brutto, bruttissimo!” ha ammesso Mattia tra le lacrime. Raimondo Todaro è però apparso molto tranquillo e ha poi spiegato al suo allievo perché: “Sai perché non piango? Perché a settembre hai già un banco!” ha rivelato il coach. Mattia, dunque, tornerà così com’è accaduto per Andreas Muller qualche anno fa: anche il ballerino si infortunò seriamente al braccio, interrompendo il suo percorso ad Amici pochi giorni prima dell’inizio del serale. Fu però accolto l’anno successivo, vincendo poi l’edizione. Che sia questo il destino che attende anche Mattia? Per ora il ballerino di latino ha salutato tutti i suoi compagni e Christian in modo particolare, tra dolore e lacrime.

