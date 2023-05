Mattia Zenzola “Amici 22? Ora cerco un nuovo sogno”/ “Vorrei scoprirmi ancora di più”

Mattia Zenzola: la vittoria ad Amici dopo l’infortunio nel 2022

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023. Lo scorso anno il ballerino aveva dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi per un infortunio alla caviglia. Un anno dopo ha alzato la coppa, dopo aver battuto al televoto Angelina Mango (figlia di Mango e dell’ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente). “Questa vittoria vale tanto anche per il percorso che ho fatto per arrivarci, un percorso duro e dolorante nel vero senso della parola. Ho sofferto tanto ma ho saputo andare avanti, mi continuavo a ripetere di non mollare… quello che è successo un anno fa rende la vittoria ancora più bella, guardo la coppa e sotto vedo tutti i mattoncini, tanti, piccolini, che mi hanno portato a questo risultato”, ha detto il ballerino al Corriere della Sera.

Nell’attesa di ripresentarsi ad Amici, Mattia non è rimasto con le mani in mano: “Ho cercato di recuperare il tempo che avevo perso e di usarlo nel miglior modo possibile. Ho colmato i sei mesi di scuola persi e ho affrontato l’esame di maturità, uscendone con 92. Sono tornato ad Amici in questo secondo anno con un diploma e una patente: l’infortunio mi ha rinforzato”, ha rivelato a Vanity Fair.

Mattia Zenzola in cerca di un nuovo sogno

A luglio Mattia Zenzola parteciperà al gran galà della danza dedicato a Carla Fracci, Roberto Bolle lo ha invitato a uno stage nella sua Accademia OnDance: “Il suo invito è qualcosa di inaspettato ed estremamente bello, oltre ad essere una cosa fuori dal comune per me che sono un ballerino di latino americano”. Cosa farà il ballerino dopo la vittoria ad Amici 22? “Ho sempre sognato di partecipare ad Amici, non ho mai pensato a niente al di sopra di questo. Per me era un sogno inarrivabile, ora che l’ho realizzato sono spiazzato perché non ne avevo altri”, ha confessato al Corriere della Sera. Il suo sogno è vivere di arte, ma non solo danza: “Mi piace molto anche la recitazione, adorerei il cinema. Vorrei scoprirmi ancora di più, sono tanto curioso”, ha detto a Vanity Fair. Se lo chiamassero un domani per fare parte dei ballerini professionisti di Amici direbbe subito di sì: “Ho visto come lavorano, ed è bellissimo. Sarebbe un onore”.

