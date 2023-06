Mattia Zenzola: che succede con Benedetta Vari, dopo Amici 22?/ Esplode il triangolo a Viva Rai2

Mattia Zenzola e Benedetta Vari: il nuovo debutto di coppia, in TV, é a Viva Rai2, dopo Amici 22…

Mattia Zenzola, in coppia con Benedetta Vari, registrano un nuovo debutto TV a Viva Rai2, dopo la vittoria conseguita dal latinista ad Amici 22, rompendo così il silenzio sul rapporto stretto al talent show. Dopo aver appassionato i telespettatori nel legame di intimi collaboratori condiviso, nei rispettivi ruoli di concorrente ballerino di lui e concorrente ballerina poi partner di ballo professionista del giovane in seguito all’eliminazione al talent di Amici di lei, Mattia Zenzola e Benedetta Vari registrano un ritorno in TV. Si tratta di un’ospitata speciale nella popolare trasmissione condotta da Rosario Fiorello e in onda su RaiDue, dove i due giovani ballerini latinisti promossi nella scuola delle arti di Amici 22 si esibiscono in un Medley di choreo. Ma non solo. Nel mezzo del mix di coreografie eseguite a Viva Rai2, il format TV che li vede debuttare in casa Rai dopo l’esordio TV sulle reti Mediaset, spunta a sorpresa la “terza incomoda” tra i due giovani. Questo, sulla scia del gossip che vedrebbe Mattia e Benedetta formare una coppia di fidanzati top secret.

Sorprendente, e per molti telespettatori attivi via social, anche esilarante, può dirsi l’irruzione nella choreo dei latinisti di Amici di Fabrizio Biggio. Nelle vesti di una Wannabe Benedetta Vari, Fabrizio si introduce nel lungo paso doble degli ex Amici 22, sfoggiando una sexy mise total-black con tanto di parrucca di una lunga chioma di capelli neri e mossi, assumendo le sembianze della Vari. La performance del “triangolo” messo in scena a Viva Rai2 può dirsi un vero spettacolo, alla luce delle interazioni di consenso del web, tant’é che l’annesso video postato su Instagram dalla pagina social del programma registra più di 4mila oltre ad una gran moltitudine di commenti di esultanza degli internauti.

Silenzio rotto sul gossip dell’amore top secret

E le sorprese non finiscono qui. Perché, poi, incalzato sui rapporti stretti con Benedetta Vari, Mattia Zenzola rompe in definitiva il silenzio sul gossip di un amore condiviso in segreto con la partner di ballo. “Mi dicono qui che non siete solo partner di ballo…”, incalza i latinisti di Amici, Fiorello, e pronta é la replica degli ospiti che smentiscono il chiacchiericcio, con tanto di perentoria replica di Mattia, vincitore finale di Amici 22: “No, siamo soltanto buoni amici”.

