Mattia Zenzola: che succede con Christian Stefanelli, dopo Amici 22?/ “Si é fatto trovare dietro la porta..”

Mattia Zenzola torna a raccontarsi in un’intervista inedita, dopo la vittoria conseguita ad Amici 22 di Maria De Filippi, e l’occasione é un’intervista in cui lui svela un inedito retroscena che lo coinvolge con Christian Stefanelli. I due ballerini ai conoscevano per la prima volta nel mezzo del percorso di studio della danza intrapreso ad Amici 21, per poi dividersi con il ritiro dovuto ad un infortunio per Mattia. Zenzola ha avuto una seconda chance di partecipazione al talent show dei cantanti e ballerini, prendendo poi parte ad Amici 22, fortemente voluto dall’insegnante storico di ballo Raimondo Todaro, con il beneplacito della conduttrice TV Maria De Filippi.

Ma come siano i rapporti intercorrenti tra Christian e Mattia, soprattutto dopo la vittoria che il biondo ha conseguito ad Amici 22, é lo stesso Zenzola a rivelarlo, intervistato da Lorella Cuccarini nel web format Dimmi di te: “Poi c’è stato anche Cri che è venuto lì, si è fatto trovare fuori casa- spiega Mattia, nell’intervista rivelatrice, sviscerando il curioso retroscena sul vissuto condiviso con il compagno di sempre-. Lui per me è un fratello, penso che lo sai, penso che lo sanno tutti. Ormai ce l’ho tatuato sulla mia pelle, è l’unico tatuaggio ce c’ho quindi…è stato bellissimo […]”.

E in risposta agli altri quesiti nell’intervista, poi, non mancano delle dichiarazioni di Mattia Zenzola sull’ospitata TV concessa a Viva Rai 2 su RaiDue, di Rosario Fiorello, registratasi dopo la vittoria di Amici: “E’ stata bellissima, poi Fiorello è un grande, è divertentissimo, ti fa sentire a tuo agio. Io non ho mai ballato sull’asfalto, per strada, alle sette del mattino, sotto al sole. E’ una esperienza nuova ed è una genialiata”.

Insomma, sembra proprio che il debutto TV in casa Rai, dopo l’esordio al talent Mediaset abbia reso particolarmente felice il ballerino latinista. Tanto che, probabilmente, il vincitore di Amici 22 potrebbe non disdegnare in futuro la proposta di un ruolo tv inedito, in casa Rai, e segnare la svolta di un passaggio dalle reti Mediaset. Nel frattempo, l’altra ex Amici 22, Angelina Mango spopola su Spotify.

