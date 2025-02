Mattia Zenzola torna ad Amici, dove scattò la scintilla con la sua attuale fidanzata Benedetta Vari

Matteo Zenzola, ex vincitore di Amici, torna nello studio che gli ha regalato la popolarità ma, soprattutto, l’amore. Proprio da Maria De Filippi, il ballerino incontrò la sua attuale fidanzata Benedetta Vari. All’epoca, in realtà, entrambi avevano smentito sul nascere le indiscrezioni sentimentali, perché lei era impegnata con Maselli. Quindi la relazione vera e propria tra i due è cominciata dopo il talent della De Filippi.

Mattia Zenzola, infortunio grave e abbandono di Amici/ "La cosa più brutta che mi sia capitata"

Per un bel po’ di tempo, entrambi hanno continuato a smentito un avvicinamento, ma poi quando l’amore è esploso hanno deciso di lasciarsi andare e condividere col pubblico tutta la loro gioia. In una bella intervista rilasciata a SuperGuidatv, è stato Mattia a parlare della relazione con Benedetta, spiegando di essere presissimo di lei.

Mattia Zenzola, chi è l'ex vincitore di Amici?/ "Come ho speso i 150mila euro della vittoria"

Mattia Zenzola e l’amore alla luce del sole con Benedetta Vari: “Se è la mia fidanzata? Ci troviamo bene e…”

“Stiamo tanto bene insieme e poi noi condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene. Questo vale sia nella danza che nella vita, il divertimento è tanto. Non servono altre spiegazioni..”, aveva detto ferie e innamorato. Un’ammissione che, come dicevamo, non ha sorpreso più di tanto i fan della coppia, che aspettavano solo l’ufficialità.

L’intesa era già evidente da tempo, anche se entrambi sono sempre stati molto riservati. Anche dopo aver annunciato il loro amore, infatti, Mattia e la fidanzata Benedetta Vari hanno continuato a mantenere un profilo basso, coerentemente con il loro atteggiamento precedente. I fan e i più curiosi attendono con ansia le prossime mosse della coppia, per ora però dovranno accontentarsi di qualche dichiarazione abbottonata e qualche raro indizio social.

Benedetta Vari, chi è la fidanzata Mattia Zenzola: "Grande sintonia"/ "Mi scoppia il cuore quando..."