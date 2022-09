Mattia Zenzola ci riprova ad Amici 22/ Al via lo scontro Celentano vs. Todaro!

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola ammesso alla prima puntata dopo il ritiro: il conflitto

Amici 22 di Maria De Filippi ha ufficialmente inizio il prossimo 18 settembre 2022 su Canale 5 e, intanto, le annesse anticipazioni tv relative all’attesa prima puntata vedono Mattia Zenzola ottenere una seconda chance al talent, a dispetto delle contestazioni social sul preannunciato “ritorno”.

Dopo essersi visto costretto al ritirarsi dall’ultima edizione del talent, Amici 21, in seguito ad un infortunio al piede, Mattia Zenzola accetta l’invito di Amici 2022 a rimettersi in discussione come candidato per il posto di allievo ballino di latino della scuola più amata dagli italiani. E il risultato della performance di sbarramento, alla fase iniziale delle selezioni ad Amici 22, secondo quanto preannuncia Amici news circa la prima registrazione del talent avvenuta il 14 settembre, può dirsi nel complesso dal bilancio positivo. Questo, perché, nonostante l’opposizione della maestra di danza classica, Alessandra Celentano, la prima puntata di Amici 22 segna la promozione di Mattia Zenzola, voluta dal maestro di latin che aveva adottato il giovane già ad Amici 21, Raimondo Todaro. Quest’ultimo, infatti, riconferma l’allievo latinista nella scuola di Maria De Filippi, mandando in visibilio il fandom del ballerino dagli occhi di ghiaccio e le movenze calienti.

Le reazioni web alla promozione di Mattia Zenzola ad Amici 22

Prossimo al compimento dei 18 anni di età, il 17enne originario di Bari dovrà dimostrarsi all’altezza del talent e al contempo dimostrare a se stesso di essersi ripreso in maniera ottimale, dal punto di vista psicofisico, dopo il ritiro forzato da Amici 21, subito in seguito al recente infortunio al piede. L’ammissione del latinista, intanto scatena i primi dissensi tra gli internauti attivi sui social, oltre ai commenti di elogi e congratulazioni che giungono per Mattia da parte dei fan. C’è infatti, tra i telespettatori, chi ritiene ingiusto che a Mattia venga data una seconda chance di accesso ad Amici, ritendo il giovane avvantaggiato rispetto al resto della classe del rinnovato talent, in termini di volume di visibilità e popolarità, che Zenzola ad oggi vanta in tv da concorrente figurante a ben due edizioni contigue di Amici di Maria De Filippi. Che il ritorno ad Amici possa, invece, rivelarsi controproducente per il futuro di Mattia Zenzola?

Nel frattempo il latinista si gode il seguito social stimato oltre 358mila follower su Instagram.

