Mattia Zenzola di Amici 2021 innamorato di Giulia Stabile?/ Confessione in studio!

Giulia Stabile è stata una dei concorrenti più amati tra i concorrenti di Amici 2020, conquistando il pubblico da casa a tal punto da vincere l’edizione del talent show, battendo in finale il suo fidanzato Sangiovanni. La giovane ballerina aveva conquistato il pubblico per la sua incredibile simpatia e bravura nella danza. Quest’anno è tornata in studio in veste di professionista e pare proprio che abbia fatto innamorare uno degli allievi. Chi? Il ballerino di latino Mattia Zenzola! A rivelarlo, stando alle anticipazioni apparse sul web, è stato proprio uno degli allievi della scuola con un bigliettino anonimo.

I concorrenti di Amici 2021, dopo aver giocato a decretare il più bello della classe, sono stati invitati a confessare un segreto in forma anonima: ognuno di loro avrebbe dovuto scrivere un biglietto ed inserirlo in un palloncino. Uno di questi bigliettini era indirizzato a Mattia Zenzola e svelava la sua cotta per la ballerina Giulia Stabile.

Mattia Zenzola innamorato di Giulia Stabile, la rivelazione anonima

In molti si erano già accorti dell’interesse di Mattia Zenzola, ballerino latino-americano allievo di Raimondo Todaro, fin dalle prime puntate. La cotta del ballerino è diventata evidente a tutti soprattutto per via dei numerosi commenti del ballerino nei post sul profilo Instagram della ballerina, che però attualmente è fidanzata con Sangiovanni, concorrente come lei della scorsa edizione di Amici 2020. Sangiovanni sarà geloso delle conquiste di Giulia all’interno della nuova classe di Amici 2021?

Non solo amori proibiti tra allievi e professionisti all’interno della scuola di amici, anche tra i ragazzi si manifestano le prime attrazioni. Per un momento si è pensato che LDA fosse attratto da Serena, fidanzata con Albe, ma si è trattato soltanto di uno scherzo.

