Mattia Zenzola dopo Amici: “Raimondo Todaro? Un mentore”/ E su Maria De Filippi…

Mattia Zenzola e il rapporto con Maria De Filippi e Raimondo Todaro

Mattia Zenzola, felice della vittoria ottenuta ad Amici 2023, sulle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 17 maggio, non nasconde di dover ringraziare due persone: Raimondo Todaro e Maria De Filippi che hanno creduto in lui dandogli la possibilità di poter realizzare il suo sogno. “E’ stato il mio mentore, lui mi ha dato la maglia, mi ha fatto entrare qui dentro, ha creduto sempre in me ed è stato la persona che quando me ne sono dovuto andare per l’infortunio (si riferisce alla scorsa edizione ndr), mi ha dato una seconda possibilità. Gli devo tanto e non me lo scorderò mai”, le parole per Raimondo Todaro che, all’interno della scuola, è stato il suo insegnante.

Parole di stima anche per Maria De Filippi: “Non si limita a condurre questo programma. Voi vedete la punta dell’iceberg, lei è sempre con noi. Ci sostiene, ci aiutare a realizzare i nostri sogni. E’ pazzesca. Non si può spiegare. E dà l’opportunità a dei sognatori come me di poter sognare”.

Il futuro di Mattia Zenzola

Con la vittoria ad Amici 2023, Mattia Zenzola ha realizzato il primo sogno, ma Amici gli ha dato la possibilità anche di capire cosa fare effettivamente in futuro. “Voglio vivere di arte e con arte non intendo solo il ballo, mi piace l’arte in generale, mi piace la musica, vorrei tanto incidere un pezzo e poi mi piace tanto il cinema. Mi piace tutto e voglio fare tutto”, spiega a Chi.

Nel frattempo, però, si tiene stretto l’invito di Roberto Bolle: “Quando è arrivato il suo video stavo morendo dentro. Sono un ballerino di latino-americano, per uno come me, ricevere un messaggio da lui non dico che è strano, è di più“, ammette.

