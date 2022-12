Mattia Zenzola, dura lite con Raimondo Todaro ad Amici 22/ “Non prendermi per cu*o”

Mattia Zenzola e la lite con Raimondo Todaro ad Amici 22

Momento difficile per Mattia Zenzola nella scuola di Amici 22. Il ballerino che, dopo l’infortunio che nella scorsa edizione lo ha costretto a ritirarsi per poi tornare nell’edizione attualmente in corso, ha avuto un durissimo scontro con Raimondo Todaro, il suo insegnante. L’insegnante, senza giri di parole, gli ha espresso la propria delusione per l’atteggiamento che ha mostrato finora. “Come sei fatto non va bene, sei poco furbo, sei stato quello più preso di mira sia dai compagni che dai professori. Sai perché? Perché non sai stare al mondo! Tu purtroppo non ascolti mai. A me non devi prendere per il c**o altrimenti mi girano le p**e! Tu fai la vittima! Ma non capisci mai niente”, ha sbottato Todaro.

Chi é Gianmarco Petrelli Amici 2022, vince Tu si que vales 2022?/ Boccia Todaro

L’insegnante rimprovera Mattia per la sua incapacità di mettersi in discussione e chiedere scusa. “Questa storia delle pulizie per me è stata la gocciolina che ha fatto traboccare il vaso. Fai sbottare le persone, hai un atteggiamento snervante” – ha continuato Todaro che ha poi concluso con un avvertimento – “Ti dico di fare una cosa e fai tutt’altro, fatti un esame di coscienza. O cambi o te ne vai. Cosa devo dirti che va bene? Non ho mai sentito dirti la parola scusa”.

Amici 2022, tutti contro Raimondo Todaro/ Bocciato il compito a Gianmarco

La reazione di Mattia Zenzola alle parole di Raimondo Todaro

Le parole di Raimondo Todaro ha colpito duramente Mattia Zenzola che, dopo essere stato in silenzio e aver ascoltato l’insegnante, dandogli le spalle, ha reagito annunciando la volontà di lasciare la scuola per tornare a casa. “Ok, vado via. Me ne vado. Che devo fare? Vado via. Praticamente sono tutto sbagliato io? Credo che sia tutto esagerato. Vado a casa! Che devo fare. Mi dispiace, ma vado a casa, glielo dico con le lacrime agli occhi ma io sono così”, le parole del ballerino.

Todaro lo ha esortato a cambiare e a correggere alcuni suoi lati caratteriali mentre sul web, i fan del talent show di Maria De Filippi, si augurano che Mattia cambi idea e che non vada via realmente.

Amici 2022: Celentano sfida Megan Ria, eliminata?/ "Sei bellissima, ma..."

Dopo aver passato la notte in sala relax Mattia viene convocato dal maestro Todaro! #Amici22 pic.twitter.com/9nsBHQqUWG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 1, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA