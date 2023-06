Mattia Zenzola e Benedetta Vari, da Amici al corpo di ballo di Battiti Live 2023?/ L’indiscrezione

Mattia Zenzola e Benedetta Vari: le voci di gossip dopo Amici

Dopo la finalissima di Amici, vinta all’ultimo soffio contro Angelina Mango, Mattia Zenzola è finito spesso al centro del gossip. Il ballerino, talento portato al successo dal team di Raimondo Todaro e che ha sollevato l’ambita coppa del talent di Maria De Filippi, è infatti al centro dell’attenzione mediatica per un suo presunto coinvolgimento sentimentale con Benedetta Vari. La coppia ha mostrato grande affiatamento durante il talent, e non solo per la loro collaborazione artistica, che vedeva lui in gara e lei come sua spalla in veste di ballerina professionista.

Tra i due c’è qualcosa in più di una semplice amicizia? Lo stesso Zenzola ha smentito, intervenuto a Viva Rai2!, ma i recenti gossip sulla Vari, che si sarebbe lasciata con lo storico fidanzato, continuano ad alimentare le speranze dei fan. Intanto, però, per il duo artistico sarebbe pronta una nuova avventura televisiva dopo Amici, sempre a Mediaset ma sponda Italia1.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari nel corpo di ballo di Battiti Live? Il rumor

Come riportato da MondoTv24, Mattia Zenzola e Benedetta Vari potrebbero rientrare nel corpo di ballo della nuova edizione di Battiti Live, l’evento musicale che ogni anno anima ed accende l’estate musicale in Puglia. L’evento, secondo quanto riportato, sarà condotto anche quest’anno da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, supportati da Mariasole Pollio, e ospiterà numerosi artisti della scena musicale nazionale e non solo.

La prima puntata dovrebbe essere in programma per il 21 giugno, in prima serata come di consueto su Italia1. E nel corpo di ballo dello show potrebbero rientrare proprio Mattia Zenzola e Benedetta Vari, che dopo Amici potrebbero così collezionare un’altra prestigiosa partecipazione televisiva. L’indiscrezione tuttavia non ha ancora trovato un riscontro ufficiale, dunque il futuro della coppia di ballerini latin sul piccolo schermo è ancora tutto da confermare.

