Benedetta Vari e Mattia Zenzola raccontano il loro amore dopo l'esperienza di Amici che li ha uniti: "Le serate passate a provare fino a tardi..."

Mattia Zenzola e Benedetta Vari hanno condiviso una bellissima esperienza nella ventiduesima edizione di Amici. Un’esperienza che li ha portati anche ad innamorarsi l’uno dell’altro, in maniera forse inaspettata. La ballerina Benedetta e il suo partner di danza Mattia, agli inizi, non si sentivano attratti e non pensavano affatto che il loro rapporto sarebbe potuto cambiare. In una tenera intervista rilasciata al magazine Confidenze la coppia ha così ripercorso le prime tappe del loro amore, tornando sull’avventura ad Amici che ha acceso inaspettatamente la scintilla del loro legame.

“Non pensavamo di innamorarci così”, hanno messo in coro Mattia Zenzola e Benedetta Vari, rivelando alcuni curiosi retroscena sulla loro storia d’amore. All’epoca entrambi avevano la testa altrove, ma settimana dopo settimana il loro rapporto è cresciuto e sia Benedetta che Mattia hanno cominciato a guardarsi con occhi diversi.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici uniti più che mai: “Quelle sere trascorse a provare fino a tardi…”

“Per me all’inizio era solo un amico. Mi aveva colpito perché era timido e introverso. Però, con me si apriva…”, la rivelazione di Benedetta Vari. Quelli erano i primi segnali di un amore pronto a sbocciare, impreziosito da una passione comune che li ha uniti fin dal principio. “C’era la danza e noi passavamo le sere in sala a provare fino a tardi. Di lei mi colpiva il suo non essere competitiva, una cosa che la rendeva diversa da tutte le altre”, le parole di Mattia Zenzola.

Insomma, i due ballerini si sono proprio trovati. Uniti dalla stessa passione hanno riscoperto e ritrovato nell’altro dei lati caratteriali che hanno radicalmente rivoluzionato il loro rapporto. Oggi non si nascondono più e vivono con grande passione e serietà il loro amore. Un amore che, gli auguriamo, li possa portare dove più desiderano…