Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato, 23 maggio, ci sarà una coppia nata tra i banchi della Scuola di Amici di Maria De Filippi: Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Un’apparizione particolare, considerando che, nonostante stiano insieme da tempo, i due hanno sempre evitato dichiarazioni esplicite, mantenendo un profilo riservato. Ma, facciamo un passo indietro. Più di due anni fa, Mattia è tornato ad Amici per la sua seconda partecipazione, dopo l’infortunio che l’aveva costretto al ritiro l’anno precedente. Inizialmente, aveva iniziato una frequentazione con Maddalena Svevi che, però, è finita in pochissimo tempo.

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea a Verissimo dopo Uomini e Donne/ Dal primo incontro alla scelta

Poco dopo, nella Scuola ha fatto il suo ingresso Benedetta, ballerina di latino americano. per volere dell’allora insegnante Raimondo todaro. L’ex allieva, tuttavia, non riesce ad ottenere una maglia per il serale, ma Maria De Filippi le ha offerto la possibilità di restare nel talent per affiancare Mattia come partner di ballo, accompagnandolo fino alla fine e alla vittoria dell’edizione. In quel periodo, tra i due è nata un’intesa speciale e, una volta terminato il programma, non si sono più separati. Non solo hanno continuato a lavorare insieme, bensì hanno trascorso quasi ogni momenti vicini, condividendo spesso foto e video sui social.

Petit, chi sono i genitori: madre francese e padre campano/ "Dopo Amici hanno iniziato a rivedersi"

Mattia Zenzola e Benedetta sbarcano a Verissimo: il motivo dell’intervista

Pur non avendo mai dichiarato esplicitamente di essere fidanzati, Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sono sempre mostrati insieme sui social, lasciando intendere implicitamente di essere una coppia. A distanza di due anni, però, c’è chi ancora aspettava un comunicato ufficiale, iniziando anche ad accusare la coppia di aver finto per tutto questo tempo. Nell’ultimo periodo, con il ritorno di Mattia ad Amici come professionista, alcuni hanno infatti insinuato che i due abbiano giocato su questo gossip per marketing, riempendoli di critiche.

Mattia Zenzola, chi è la fidanzata?/ La passione esplosiva con Benedetta Vari conosciuta ad Amici

Ebbene, alla luce di tutto ciò, avrebbero deciso di mettere a tacere qualsiasi indiscrezioni e rilasciare la loro prima intervista di coppia a Verissimo. Sabato, 24 maggio, i due ballerini saranno ospiti nel talk di Canale 5 e racconteranno finalmente tutti i dettagli della loro relazione a Silvia Toffanin. “Deia racconteranno della loro storia sabato a Verissimo, così chiuderanno le fake news che giravano ultimamente su di loro che stavano vicino solo per marketing“, si legge in uno dei messaggi condivisi da Deianira Marzano su Instagram. A questo punto, non resta che attendere pochi giorni per vederli finalmente insieme in tv.