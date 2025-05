Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari rompono il silenzio a Verissimo: “Ecco come procede la nostra storia d’amore”

Nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 24 maggio 2025, è stato ospite anche Mattia Zenzola vincitore di Amici 2023. Il ballerino ha iniziato l’intervista parlando del momento splendido che sta vivendo: “È un bel momento della mia vita, si sono susseguiti moltissimi momenti felici.” Il ballerino, tuttavia, in questi giorni è finito al centro del gossip per la sua storia d’amore con Benedetta Vari, secondo rumor ed indiscrezioni i due sarebbero in piena crisi e per questo ha voluto fare chiarezza mettendo le cose in chiaro. Mattia Zenzola e Bendetta Vari stanno insieme e tutto tra loro procede a gonfie vele.

Teresa Langella a Verissimo: "Figlio con Andrea Dal Corso? Non arriva"/ "Tumore di mamma mi ha distrutta"

Nell’intervista il ballerino ha confessato: “Io sono una persona molto riservata…e molte cose tengo a tenerle private però è giusto anche dire che in amore va bene in questo periodo, l’amore c’è” Subito dopo è entrata Benedetta che ha raccontato il loro primo incontro, lui molto introverso e lei che è molto estroversa cercava di spronarlo: “Finito Amici ci siamo visti, ci siamo frequentati perché lavoravamo spesso insieme…ci frequentavamo, ci vedevamo e giorno dopo giorno stavamo bene. Poi finita l’estate la nostra abbiamo scoperto che la nostra amicizia non era un’amicizia.”

Chi è Cristina la madre di Niko Cutugno/ "Papà Toto? Possessivo e narcisista: mamma andò in depressione e.."

Verissimo, Mattia Zenzola piange per la malattia del papà Francesco: “Ho paura, Bendetta mi sta sempre accanto”

Durante l’intervista a Verissimo, infatti, Mattia Zenzola ha parlato della malattia del papà e della paura di perderlo. In lacrime il ballerino professionista di Amici ha confessato in lacrime: “Sono tante piccole battaglie che insieme stanno combattendo…Io lo amo come amo mia mamma e diciamo che ho paura…un po’ di paura… però sono positivo. E mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui, però stiamo un pò meglio.” Ha ringraziato i medici e spera che tutto proceda per il meglio e che si risolva. Per fortuna in questo periodo complicato Mattia Zenzola può contare sulla vicinanza della fidanzata Benedetta Vari. “Lei è una delle poche persone che durante la malattia di papà mi sta sempre accanto” ha confessato quasi commosso Mattia Zenzola.