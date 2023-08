Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme?/ “Posso dire che con lei sto tanto bene, ci divertiamo tanto”

Mattia Zenzola conferma la relazione con Benedetta? Le sue parole

Da quando Amici è terminato, sono emersi tantissimi gossip e indiscrezioni sulla presunta storia d’amore tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola. Secondo quanto emerso fino ad ora, la coppia mantenendo la propria relazione lontano dai riflettori.

Ai microfoni di Superguidatv, il ballerino ha svelato con chi ha mantenuto un rapporto dopo il talent-reality: “Mi sento tanto con Wax. E’ stato il suo compleanno da poco e gli ho fatto gli auguri. Sono rimasto in contatto anche con Angelina, Isobel, Alessio, Samu e anche Benedetta. Ci tengo tanto alle amicizie e ai rapporti che ho creato nella scuola.” Poi riguardo il suo rapporto con la ballerina ha aggiunto: “Posso dire che con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni”.

Mattia Zenzola, vincitore di Amici, approda a Ballando con le stelle?/ "Non mi dispiacerebbe, mi piace"

Mattia Zenzola rivela in che rapporti è oggi con la De Filippi

Nel corso dell’intervista, il vincitore di Amici 22 ha anche parlato del rapporto con Maria De Filippi con cui ha avuto pochi contatti di recente: “Maria ha mille impegni e dopo Amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci ma sono convinto che lei c’è sempre” afferma il ballerino ai microfoni di Superguidatv.

Amici 22, Mattia Zenzola e Raimondo Todaro: in che rapporti sono dopo la vittoria?/ Il gesto della verità

Mattia Zenzola ha poi usato parole al miele per la conduttrice: “Tutto quello che è successo all’interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati, è dipeso da Maria. E’ una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella”. L’artista ha anche parlato di quanto sia stato difficile tornare alla normalità dopo il talent show: “Ero tanto confuso e spaventato perché anche se non sembra ho tante insicurezze”. Ora il ballerino si è detto tornato alla sua quotidianità e pronto per le sfide che lo attendono in futuro.

Amici 22, Mattia Zenzola: esplode il triangolo/ Il selfie d'estate é con Benedetta Vari e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA