Non esiste un programma tv dove l’amore non trovi il modo di scoccare la sua freccia facendo battere il cuore all’infinito. Ultima arrivata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Raffaella Mitaritonna purtroppo si è ritrovata infortunata e proprio ieri nella puntata del daytime si è ritrovata a sfogarsi in lacrime con una sua vecchia conoscenza ovvero con il ballerino professionista (ed ex allievo) Mattia Zenzola, che ha anche vinto il programma. I due condividono un passato amoroso che non hanno mai sbandierato ai quattro venti solo per avere i riflettori puntati su di loro.

In una vecchia intervista della ballerina rilasciata al Corriere di Bari ha raccontato che lei e Mattia “ci siamo innamorati”, ma erano molto piccoli, e poi la loro storia è finita. Ma il bene e la stima non è mai andata scemando, anzi, si sono sempre sostenuti a vicenda nei bei e cattivi momenti.

Mattia Zenzola consola la ballerina Raffaella ad Amici 24

Profonda crisi per Raffaella Mitaritonna che ieri si è sciolta in lacrime davanti al collega Mattia Zenzola per via dell’infortunio che ha subìto. È ovviamente preoccupata di non riuscire a guarire per il serale che tutti gli allievi aspettano come un’occasione da cogliere una volta nella vita. E perché non parlarne con Mattia dato che lui stesso aveva vissuto un infortunio che l’aveva costretto ad abbandonare momentaneamente il suo sogno?

La ballerina di Amici 24 ha spiegato di essere caduta in maniera stupida, scendendo un gradino, ed è apparsa frustrata e sofferente perché ha paura di non riuscire ad accedere. Mattia l’ha prontamente consolata dicendogli di non piangere perché bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno lasciando sul ciglio della strada i pensieri più negativi. I due hanno avuto una storia in passato e l’affetto reciproco non è mai scemato.