Mattia Zenzola: “Ho avuto paura di perdere papà”/ “É stato male, ma con Amici 2023…”

Mattia Zenzola e la vittoria ad Amici 2023

Mattia Zenzola non nasconde la gioia per aver vinto Amici 2023. Il ballerino, contro ogni previsione, ha battuto nella finalissima Angelina Mango e, ancora oggi, ammette di essere incredulo per aver ottenuto una vittoria per cui ha lottato fortemente, ma che non si aspettava affatto. “Sono frastornato, sono tanto felice e ancora in fase di realizzazione per quello che è successo” – racconta in un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 17 maggio. Ricordando il momento in cui è stato decretato vincitore, Mattia spiega che è stato “come vivere un sogno e non mi volevo più addormentare per paura che, oggi, al risveglio, quel sogno si sarebbe dileguato”.

E, invece, la vittoria è reale e Mattia ringrazia Raimondo Todaro che definisce “il mio mentore. E’ stato lui che mi ha dato la maglia, mi ha fatto entrare e ha creduto sempre in me”. Parole di riconoscenza anche nei confronti di Maria De Filippi, sempre presente nella vita degli allievi della sua scuola: “Non si limita a condurre. Lei è sempre con noi, ci sostiene, ci aiuta a realizzare i nostri sogni, è pazzesca”.

Mattia Zenzola e il periodo difficile tra infortunio e malattia del padre

Mattia Zenzola ora è felice ed è pronto a coltivare il suo talento per poter vivere di arte. Eppure, riuscire a realizzare il suo sogno non è stato facilissimo. Lo scorso anno, a causa di un infortunio, ha dovuto abbandonare la scuola e quella che sembrava una sciocchezza si è rivelata più grave del previsto. “E’ stato un periodo brutto. L’infortunio sembrava inizialmente una cosa leggera, invece è stato pesante, anche psicologicamente. Allora mi sono guardato dentro e ho cercato di sfruttare al meglio quello che mi stava succedendo”, racconta Mattia che ha così utilizzato quel tempo che aveva a disposizione per diplomarsi, prendere la patente e fare fisioterapia per poter mettere da parte l’infortunio.

A tutto ciò si è unita la paura di perdere il padre a cui è legatissimo: “Papà è stato male durante il periodo del Covid. Io non so chi devo ringraziare oggi per averlo ancora con me perchè ad un certo punto pensavo di rimanere senza di lui” – spiega a Chi. “Ha avuto problemi, anche legati all’età, dei problemi di salute. E la mia paura più grande era quella di non fargli vedere quanto io possa realizzarmi. Sono contentissimo che abbia visto tutto questo e che avrà il tempo per vedere altri successi”, conclude.











