Mattia Zenzola innamorato di Maddalena Svevi?/ Lui svia: “Per ora comincio ad…”

Mattia Zenzola e l’amore: il vincitore di Amici 2023 non si sbottona

Mattia Zenzola è stato un protagonista indiscusso di Amici 2023 non solo per la sua vittoria, ma anche per la storia con Maddalena Svevi. i due ballerini, all’inizio dell’avventura nel talent show di Maria De Filippi, si sono lasciati andare ad un sentimento puro e sincero che, però, non il tempo è naufragato. Dopo pochi mesi, infatti, Maddalena e Mattia hanno deciso di prendere le distanze concentrandosi entrambi sulla danza. Mattia, poi, durante la fase del serale, è stato al centro del gossip per il rapporto con Benedetta, la compagna che, pur non essendo riuscita ad accedere al serale, è rimasta nella scuola come professionista per affiancarlo nelle esibizioni di coppia.

Con Benedetta, però, c’è sempre stato un rapporto d’amicizia ed ora che Amici è finito, i fan si chiedono se sia realmente innamorato. “Per ora comincio ad innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino in più“, ha spiegato al settimanale Chi.

Le parole della mamma di Mattia Zenzola su Maddalena Svevi

A parlare del rapporto tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola, prima che l’avventura ad Amici 2023 si concludesse, è stata la mamma del ballerino. La signora Giulia Ninni, in un’intervista rilasciata BlogTivvù, si è detta certa che il figlio con Maddalena abbia provato per la prima volta le emozioni che regala l’amore.

“Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena”, ha spiegato la donna, “Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così”.

