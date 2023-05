Mattia Zenzola, la reunion con Umberto Gaudino dopo Amici 22/ “Sei il più forte!”

Mattia Zenzola e Umberto Gaudino: l’amicizia continua anche dopo Amici 22

Un’altra straordinaria edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa da alcune settimane, culminata dalla coppa portata al cielo da Mattia Zenzola. Il danzatore latino ha raggiunto il gradino più alto del podio dopo 8 mesi di duro lavoro, lacrime e passione. Il suo ritorno tra i banchi di Amici 22 – dopo l’infortunio accusato nell’edizione precedente – non poteva che essere impreziosito in una maniera migliore. Diversi sono stati i suoi compagni di viaggio, tra colleghi e docenti; su tutti, un punto fermo della sua crescita è stato il professionista Umberto Gaudino.

Tra Mattia Zenzola e Umberto Gaudino, in virtù dei mesi trascorsi insieme in sala ad Amici 22, si è instaurato un rapporto che va ben oltre gli aspetti professionali. I due sono diventati grandi amici, nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato il percorso per il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra il professionista e il giovane non sono mancate le liti, le diatribe, con il primo spesso ritrovato a dover redarguire il latinista nel tentativo di riportarlo sulla retta via.

Mattia Zenzola e Umberto Gaudino: la prima foto insieme dopo Amici 22

Tutto il sudore versato in sala da Mattia Zenzola sotto la guida di Umberto Gaudino ha dato comunque i frutti sperati. Il ballerino di latino ha trionfato ad Amici 22 e ad applaudirlo con affetto si è unito sui social anche il professionista, confermando il grande affetto instaurato. “Hai vinto e lo hai fatto con il tuo talento e le tue forze. Noi ti abbiamo accompagnato in questo percorso e sono felice di averlo fatto perché la soddisfazione è immensa. Quella coppa per noi latinisti significa tanto e tu sei riuscito a tirarla su“.

Il grande rapporto tra Mattia Zenzola e Umberto Gaudino è inoltre confermato dall’ultimo scatto pubblicato sui social dal ballerino professionista. I due hanno infatti avuto modo di incontrarsi dopo l’esperienza condivisa ad Amici 22 – seppur con ruoli diversi – e l’immagine testimonia la complicità che va ben oltre il semplice dualismo insegnante – alunno. Un salto sulle spalle e un cuore blu sotto il nome del giovane vincitore di Amici di Maria De Filippi. Niente di più eloquente e puro per rappresentare un’amicizia che avrà certamente un futuro longevo.











