Mattia Zenzola lascia l’Italia e parte per gli Stati Uniti/ La prestigiosa offerta di lavoro

Mattia Zenzola parte per gli Stati Uniti: il lavoro con Zumba

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22, e a due mesi dalla fine del talent show, ha parlato dei suoi progetti futuro. Il ballerino ha annunciato che presto lascerà l’Italia. Ai microfoni di fqmagazine.it, ha svelato quali sono i suoi programmi per l’estate.

Mattia Zenzola partirà per gli Stati Uniti per la prestigiosa offerta di lavoro dopo Amici 22. Il ballerino lavorerà per Zumba, disciplina sportiva che ha anche la sua mamma insegna e che, dunque, gli è molto cara. Si tratta di una disciplina che mescola danza e aerobica molto diffusa ormai sia in Italia che all’estero. I fan del vincitore del talent naturalmente sono dispiaciuti di vedere andare via il loro beniamino, ma continuano a fare il tifo per lui.

Mattia Zenzola, il rapporto con De Filippi: “Una seconda mamma”

Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, ai microfoni del web format di Lorella Cuccarini, Dimmi di te, ha svelato alcuni dettagli su Maria De Filippi. Il ballerino si è concentrato sul rapporto con la nota conduttrice e sul lavoro che lei svolge per dare un futuro ai ragazzi.

“La cosa che mi piace tanto di Maria è questa voglia di far arrivare dei ragazzi, di farli realizzare e raggiungere i loro obiettivi. Nella mia vita non l’ho vista in altre persone in modo così forte come la vedo in lei. E la cosa più bella in assoluto, che nessuno vede, è il tempo che perde insieme a noi fuori da tutto. Fuori dal programma, senza telecamere…è stata la mia seconda mamma, se così si può dire” ha affermato Mattia Zenzola.

