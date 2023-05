Mattia Zenzola piange ad Amici 22 per il papà: “Ho avuto paura di perderlo”/ Il dramma, poi la sorpresa…

Amici 22, Mattia Zenzola riceve l’emozionante sorpresa dei genitori

In attesa della finale di Amici 22, Mattia Zenzola ha ricevuto una bellissima sorpresa. Nel corso del daytime del 11 maggio su Canale 5, il ballerino del team di Raimondo Todaro ha potuto incontrate suo padre e risentire la sua mamma. “Riconosci quella lampada? – esordisce in un collegamento telefonico la madre del ballerino-, é quella che tieni sul tuo comodino… la tua cameretta é il posto in cui ti sei rifugiato quando il sogno ad Amici sembrava svanito…”. E il riferimento é, in particolare, al retroscena della crisi personale che il ballerino ha attraversato nei seguiti al ritiro subito lo scorso anno, ad Amici 21, per un infortunio, “quando lo sconforto sembrava prendere sopravvento sulla tua determinazione, ma tu sei la luce che ha sempre illuminato la nostra vita”, prosegue poi il messaggio della madre.

Amici 22, Mattia Zenzola: "Christian mi ha spezzato.."/ Lo sfogo prima della finale

La donna fa quindi luce su un altro accadimento drammatico che ha segnato la vita del biondo ballerino: “In quella cameretta ti sei rifugiato anche quando hai avuto paura di perdere papà, che ti ha sempre accompagnato a tutte le gare…”. Insomma, il ballerino latinista non ha vissuto tempi felici, al di là delle mura del talent show di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, nonostante l’infortunio subito ad Amici 21, può ora giocarsi la sua seconda chance al talent show, come rimarca la madre: “Ora che sei alla vigilia della finale del giorno che hai tanto sognato, apri tutte le tapparelle e fai entrare la luce”. Mattia é un fiume in piena di lacrime, a cui seguono i messaggi dei telespettatori attivi sulla pagina Instagram di Amici che si dicono commossi per l’emozionante momento TV. Ma non é tutto.

Amici 22, Mattia Zenzola: "Lo hanno rinnegato perché figlio mio.."/ La verità

Mattia Zenzola vincitore finale di Amici 22?

Nello studio TV di Amici 22 arriva a sorpresa proprio il padre del finalista, con Mattia che corre in lacrime ad abbracciare l’amato genitore, da preannunciato vincitore. Ebbene sí, il latinista dagli occhi di ghiaccio é il favorito al sondaggio online indetto via Instagram e aperto agli internauti da Reality house, sul vincitore di Amici 22. Per i voti del popolo del web, Mattia Zenzola avrebbe quindi tutto il pieno appoggio del televoto del pubblico alla puntata epilogo di Amici 22, che tra i vari riconoscimenti di merito al talento prevede il montepremi finale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Benedetta Vari e Mattia Zenzola: scoppia la coppia?/ Prima della finale..

© RIPRODUZIONE RISERVATA