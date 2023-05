Mattia Zenzola/ “Posso ripagare i miei genitori, felice che papà sia ancora con me”

Mattia Zenzola: “Posso ripagare gli sforzi dei miei genitori”

Mattia Zenzola ha vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino di Bari, 19 anni, aveva partecipato lo scorso anno al talent show, ma aveva dovuto ritirarsi per un infortunio alla caviglia. Mattia ha vinto 150 mila euro che sa già come utilizzare: “Finalmente posso ripagare gli sforzi dei miei genitori, anche economicamente. Voglio dare metà dei soldi a loro, l’altra metà la tengo per investire su me stesso. Io spero di poter vivere con questo lavoro”, ha detto al Corriere della Sera. Niente sfizi particolari: “In realtà non sono uno spendaccione, anzi; anche quando mia mamma mi vuole comprare qualcosa io dico sempre di no”.

La passione per il ballo è nata dentro casa: la madre Giulia Ninni, infatti, è un’insegnante di Zumba. Mattia è cresciuto in un paese di provincia: “Da piccolino, quando ho iniziato a ballare, capitava che i compagni facevano calcetto e io venivo visto in maniera strana, ma quello che facevo mi faceva stare così bene che me fregavo”, ha confessato a Vanity Fair.

Mattia Zenzola: la dedica al padre Francesco

Mattia Zenzola ha dedicato la vittoria al padre Francesco, 76 anni, che durante la pandemia non è stato bene: “Sono contentissimo di essere riuscito a far vedere a mio papà quello che sto facendo perché ci sono stati precedenti “bruttini”, ho avuto tanta paura di perderlo. Il fatto che sia ancora con me e abbia potuto vedere tutto questo mi rende felicissimo”, ha detto il ballerino al Corriere della Sera. La madre Giulia Ninni che ha seguito la serata finale di Amici all’AncheCinema di Bari, dopo la vittoria del figlio ha subito dedicato un pensiero al marito Francesco: “La forza di Mattia è mio marito, il padre migliore che potesse avere. Dedico a lui la vittoria, anche se non ha voluto subito figli perché credeva che farli a una certa età significasse non essere con loro. E invece, Francesco, ho vinto io la scommessa”, riporta TeleBari.

