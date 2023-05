Mattia Zenzola, un nuovo ruolo tv ad Amici 23?/ “É come la seconda casa…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si svela in toto dopo la vittoria del talent show: l’intervista rivelatrice

Mattia Zenzola é il principale candidato per il posto di ballerino professionista nel cast di Amici 23, dopo la vittoria conseguita alla finale di Amici 22. In un’intervista concessa i microfoni di TV, Sorrisi & canzoni, incalzato dai quesiti della celebre testata di cronaca rosa il vincitore del circuito ballo nonché vincitore assoluto di Amici 22 non esclude l’ipotesi di un ritorno al programma che lo ha reso celebre dinanzi all’occhio pubblico. Rispetto alla possibilità che lui possa ricevere la proposta di prendere parte al cast dei ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi, il giovane pugliese si direbbe, infatti, pronto a coprire il nuovo papabile ruolo tv: “Amici è come una seconda famiglia, tornare dentro per lavorarci non sarebbe bello, di più!”.

Ma non solo. Perché, tra le altre dichiarazioni in replica ai quesiti, poi, Mattia Zenzola svela il trattamento in termini di accoglienza e il bentornato riservatigli al suo rientro nella sua casa sita a Bari, al termine dell’esperienza TV intrapresa ad Amici 22: “I miei cagnolini Nina ed Eros sono corsi a farmi le feste. Abbiamo cenato tutti insieme. A tavola c’era anche Christian Stefanelli. Abbiamo mangiato degli ottimi panzerotti”.

Tra i riconoscimenti di merito al talento, Mattia Zenzola porta a casa da Amici 22 anche diverse proposte di collaborazione lavorative, ricevute proprio in occasione della puntata finale che lo consacra come il vincitore del montepremi finale del talent show: “Fanno un certo effetto: Bolle è il numero uno della danza -ammette-. Per quanto riguarda il futuro, però, è presto per fare progetti. Continuerò a studiare, poi si vedrà”.

Oltre al titolo di vincitore finale, Mattia Zenzola si aggiudica anche il titolo di vincitore del circuito ballo, mentre Angelina Mango é la vincitrice del circuito canto di Amici 22. E proprio sul conto della cantante lucana, Mattia Zenzola svela inoltre un particolare retroscena, tra le altre dichiarazioni: “Ci siamo dati appuntamento presto a Milano, è un’artista fuori dal comune e le voglio un bene dell’anima”, fa sapere, infine, il latinista, svelando che la conoscenza avviata ad Amici con Angelina Mango sia quindi destinata a proseguire, dopo il talent show.

