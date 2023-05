Mattia Zenzola vince Amici 22/ Andreas Muller si schiera con Isobel, è polemica web

Andreas Muller, il gesto social contro la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22

Mattia Zenzola ha battuto Isobel, favorita alla vittoria, e ha trionfato ad Amici 22. Il ballerino ha emulato il percorso di Andreas Muller; anche lui era stato costretto ad abbandonare il talent show per un infortunio e, dopo essere stato riammesso, ha vinto l’anno successivo.

Ma proprio Andreas Muller ha fatto un gesto sui social, dopo la premiazione di Amici 22, che non lascia spazio a dubbi sulle sue preferenze. Il ballerino ha messo l’emoticon di una coppa e di un cuore sotto il nome di Isobel, lasciando intendere che meritasse lei la vittoria piuttosto che Zenzola. Il comportamento dell’ex allievo del talent ha lasciato perplesso il web che ha trovato di cattivo gusto il gesto. In molti sui social si sono divisi sul vincitore del programma condotto da Maria De Filippi, e non tutti tifavano per Mattia.

Mattia Zenzola vince Amici 22: polemiche e reazione ex compagni

Come di consueto, la vittoria di un allievo genera sempre divisioni e discussioni. Difficile mettere tutti d’accordo, visto che ognuno ha le sue preferenze e tifa per un talento piuttosto che un altro. La stessa sorte è toccata a Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, è stato al centro di diverse polemiche. Molti utenti avrebbero preferito la vittoria di Angelina o Isobel e non hanno tardato a definire “vergognoso” il risultato del televoto.

A differenza del web, gli ex compagni ballerini di Mattia Zenzola hanno tutti gioito della vittoria del ballerino. Gianmarco Petrelli, Samu Segreto e persino la ex fidanzata Maddalena Svevi si sono congratulati con il vincitore. Quest’ultima ha pubblicato tre cuori rossi come reazione alla vittoria di Zenzola, ma il messaggio più bello arriva da Alessio Cavaliere che ha dichiarato: “Quanto sto piangendo, è tua [riferito alla coppa, ndr]”.

