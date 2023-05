Mattia Zenzola vince Amici 22/ La reazione degli ex compagni: “Sto piangendo…”

Mattia Zenzola e la reazione dei compagni alla sua vittoria

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22, il ballerino ha battuto Isobel vincendo nel circuito ‘ballo’ per poi trionfare anche su Angelina Mango, una delle favorite alla vittoria. Dopo aver alzato la cappo, sono arrivate anche le reazioni a caldo dei suoi ex compagni ballerini.

Il primo a commentare è Gianmarco Petrelli che ha scritto “Amici finisce ora, bravo Mattia! In bocca al lupo a tutti i miei compagni, è stato bellissimo tutto. Grazie”. La sua fidanzata Megan Ria ha messo alcune emoticon: un cuore, una coppa e un abbraccio. Samu Segreto, altro ballerino di questa edizione, ha scritto: “Siete stati fantastici tutti, ci vediamo presto!”. Con sorpresa anche Maddalena Svevi ha commentato la vittoria del suo ex con tre cuori rossi. Il commento senza dubbio più sentito ed emozionante è quello di Alessio Cavaliere che ha dichiarato: “Quanto sto piangendo, è tua [riferito alla coppa, ndr].”

Mattia Zenzola, polemiche dopo la vittoria di Amici: “E’ vergognoso”

Nonostante gli ex allievi di Amici 22 abbiano gioito della vittoria del compagno, in molti sono stati scontenti del trionfo di Mattia Zenzola. Sul web, dopo che l’allievo ha sollevato la coppa, è scoppiata la polemica di chi avrebbe voluto vincessero Isobel o Angelina.

“Io mi sto sentendo male ma in che senso vince Mattia???? No vabbè…..”; “Siete vergognosi veramente!”; “Voi non avete mai meritato queste donne. Le donne saranno sempre penalizzate. Ma due FENOMENI cosi della coppa di Amici non se ne fanno nulla.” Questi sono solo alcuni dei commenti post premiazione che gli utenti hanno pubblicato in merito alla vittoria del ballerino, che è stato riammesso alla scuola dopo aver subito un infortunio l’anno precedente.

