Mattia Zenzola, vincitore di Amici, approda a Ballando con le stelle?/ “Non mi dispiacerebbe, mi piace”

Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, potrebbe entrare nel cast di Ballando con le stelle? Ai microfoni di Superguidatv, il ballerino non nasconde di conoscere molto bene il talent: “Non mi dispiacerebbe. E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?”.

L’artista, dunque, potrebbe anche aggiungersi al cast che Milly Carlucci ha in mente per la nuova edizione del programma. D’altronde l’insegnate di Zenzola, Raimondo Todaro, è stato per moltissimi anni maestro di ballo proprio nello show targato Rai. Mattia Zenzola è poi passato a raccontare quanto sia stato difficile tornare alla vita normale dopo Amici: “Durante il primo periodo non sono stato benissimo. Ero tanto confuso e spaventato perché anche se non sembra ho tante insicurezze. Cerco di nasconderle o mi convinco di non averne ma ne ho tante come tutti del resto. Era tutto nuovo per me, lo è ancora e ora mi sto pian piano abituando. Ora però sto tornando alle mie vecchie abitudini. Ad oggi sto conoscendo tante persone che mi fanno stare bene”.

Mattia Zenzola parla del rapporto attuale con Maria De Filippi

Il ballerino ha sempre parlato con stima e affetto di Maria De Filippi, con la quale ha ammesso i rapporti siano ancora idilliaci anche se non si sono più incontrati: “Maria ha mille impegni e dopo Amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci ma sono convinto che lei c’è sempre” afferma il ballerino ai microfoni di Superguidatv.

Mattia Zenzola ha poi usato parole al miele per la conduttrice: “Tutto quello che è successo all’interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati, è dipeso da Maria. E’ una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella”.

