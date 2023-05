MATTIA ZENZOLA: “GRAZIE AD AMICI 2023 SONO CRESCIUTO TANTO”/ “Scuola di vita e sacrificio”

Mattia Zenzola si racconta a Verissimo dopo la vittoria ad Amici 22. Il ballerino ripercorre il lungo percorso compiuto nel talent che lo ha portato poi a sollevare l’ambita coppa dorata. Un percorso importantissimo per lui non solo professionalmente.

“Ad Amici sono cresciuto tantissimo. – ammette subito il ballerino di latino – Quello che impari lì dentro non lo impari fuori. Tutte queste emozioni non le vivi. È una scuola di vita, una scuola che ti insegna soprattutto cos’è il lavoro, cos’è il sacrificio, ti prepara al fuori, all’imprevedibilità, a sapere cosa fare. Impari la disciplina che per me è fondamentale.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mattia Zenzola: il bilancio dell’avventura ad Amici 2023

Mattia Zenzola ha vissuto un sogno durante gli otto mesi nella scuola di Amici 2023 in cui non sono mancati i momenti difficili. Tutti i sacrifici fatti sono stati ricompensati da una vittoria arrivata al termine di una finale in cui non credeva di poter trionfare. E, invece, la vittoria è arrivata e con essa la realizzazione di un sogno per Mattia Zenzola che ha fatto fatica a metabolizzare il tutto. Dopo il trionfo e il ritorno a casa, nella sua cameretta, circondato dall’affetto della famiglia e dei suoi cagnolini, Mattia ha tratto un bilancio di quella che è stata un’avventure irripetibile e che non sarebbe stata la stessa senza la presenza dei suoi compagni.

“È stato un onore condividere il palco della finale insieme a voi Angelina, Wax e Isobel e soprattutto è stato bello crescere e imparare insieme, dandoci forza a vicenda fino all’ultimo, siete speciali!”, ha scritto il ballerino sui social dopo il trionfo. Per Mattia ora inizia ufficialmente un nuovo capitolo della sua vita. Nel corso della finalissima di Amici 2023, per Mattia è arrivato l’invito di Roberto Bolle e l’offerta per entrare a far parte di una compagnia di danza latino-americana, ma quale sarà davvero il futuro del vincitore di Amici 2023?

Il futuro di Mattia Zenzola dopo Amici 2023

La vittoria ad Amici 2023 rappresenta solo un primo tassello di una serie di sogni che Mattia Zenzola vuole realizzare. Innamorato dell’arte in generale, al primo posto resta sicuramente il ballo, ma Mattia non esclude di potersi dedicare anche ad altri progetti e tuffarsi in nuovi settori che non riguardino il ballo. Giovanissimo, con una vita davanti, Mattia ha tutto il tempo per studiare, prepararsi e realizzare tutti i suoi sogni. In futuro, infatti, potrebbe esserci anche un Mattia impegnato nella musica.

“Voglio vivere di arte e con arte non intendo solo il ballo, mi piace l’arte in generale, mi piace la musica, vorrei tanto incidere un pezzo e poi mi piace tanto il cinema. Mi piace tutto e voglio fare tutto”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Musica e ballo, dunque, sono le due passioni a cui si dedicherà totalmente Mattia in futuro?











