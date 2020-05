Mattias, Francesco e Gianluca Nalli, figli Kikò e Tina Cipollari/ “Le cose più belle”

Pubblicità

Mattias, Francesco e Gianluca Nalli sono i tre figli di Kikò Nalli e Tina Cipollari, nati rispettivamente nel 2003, nel 2006 e nel 2007. Mattias, il primogenito della coppia, sembrerebbe intenzionato a seguire le orme della madre nel mondo dello spettacolo. Appassionato di musica, infatti, Mattias che ha scelto come nome d’arte Nillas, ha debuttato nel mondo musicale pubblicando il suo primo singolo “Universale”. Mattias è stato anche il complice delle Iene per un divertente scherzo subito da Tina Cipollari. Francesco Nalli, invece, ha fatto parlare di sé durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 16 del padre Kikò puntando il dito contro Ambra Lombardo con cui Kikò ha avuto una storia. Anche Francesco sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come modello per alcune campagne pubblicitarie.

Kikò Nalli: “Mattias, Francesco e Gianluca sono le tre cose più belle del mondo”

Kikò Nalli non perde occasione per dimostrare tutto il suo amore ai figli Mattias, Francesco e Gianluca che riempiono ogni giorno la sua vita. L’hair stylist ha più volte ribadito che sarà per sempre grato a Tina Cipollari per avergli donato tre figli meravigliosi. “Mi ha regalato le tre cose più belle del mondo: non mi pento, rifarei tutto quello che ho fatto – ha detto Kikò a Vieni da me – . È bello che ci sia stato l’amore, che siano nati dei figli stupendi ed è bello anche quando finisce”. In una vecchia intervista, invece, parlando delle sue tre gravidanze, Tina Cipollari dichiarava: “Il primo maschio lo desideravo; alla seconda gravidanza ho pensato che sarebbe stato meglio se ne fosse arrivato un altro, così poteva fare compagnia al primo; la terza volta speravo tanto che fosse femmina, invece è arrivato Gianluca”.



