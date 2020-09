Mattrimonio Alice Allevi e Claudio Conforti, L’allieva 3/ Proposta durante l’autopsia

La storia d’amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti sta per essere coronata dal matrimonio. I protagonisti de L’allieva 3, in onda questa sera su Raiuno, interpretati da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, sono pronti a far sognare nuovamente i fans con le nozze. Dopo essersi stuzzicati, innamorati, allontanati e aver percorso strade diverse nelle prime due stagioni della fiction di Raiuno, il momento che tutti i fans de L’allieva aspettavano sta per arrivare. La terza stagione è incentrata sul rapporto tra Alice che non è più una specializzanda, ma è diventata un medico legale a tutti gli effetti e Claudio Conforti che è ufficialmente il suo fidanzato. Dopo aver cercato in tutti i modi di reprimere i propri sentimenti, il dottor Conforti è finalmente pronto a fare le cose sul serio diventando ufficialmente il marito di Alice. Tuttavia, Claudio non rinuncia alla sua personalità e anche la proposta arriva in un modo davvero surreale.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI CLAUDIO AD ALICE NELLA PRIMA PUNTATA DE L’ALLIEVA

Innamorato e sicuro della sua storia con Alice Allevi, Claudio Conforti decide di dare una svolta a tutto chiedendo alla fidanzata di sposarlo. “Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?”. Con questa domanda, Claudio Conforti comincerà a far sognare i fans de L’allieva che attendono con ansia la prima puntata, in onda questa sera. La proposta di matrimonio arriverà nel momento che ha unito e unisce Alice e Claudio ovvero nel bel mezzo di un’autopsia. Cosa risponderà Alice? Dalle anticipazioni, sappiamo che la Allevi sarà pronta a spiccare il volo anche come medico legale, ma, nonostante tutto, risponderà sì iniziando ufficialmente i preparativi del matrimonio, ma Alice e Claudio riusciranno davvero a diventare marito e moglie? L’atteggiamento misterioso del Conforti porterà Alice a credere che il fidanzato le nasconda qualcosa. Il matrimonio, dunque, sarà immediatamente a rischio?



