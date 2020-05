Matuidi “Coronavirus terribile”/Il centrale:”Scioccato dopo la positività al Covid19”

Pubblicità

Benché ormai il peggio sia alle spalle, pure il calciatore della Juventus Blaise Matuidi non si nasconde quando racconta della sua esperienza con il coronavirus, a cui era risultato positivo già nel mese di marzo, come i due suoi compagni di squadra Rugani e Dybala. Benché infatti il centrocampista francese era risultato fin da subito asintomatico, pure quei giorni di isolamento completo in casa e di forte paura per i familiari che gli erano vicini hanno certo lasciato un forte segno. Matuidi, da metà aprile completamente guarito, intervenendo nel corso di una diretta sul canale YouTube “Bros Stories” assieme a Mehdi Benatia ha infatti raccontato ai followers: “È stato terribile, quando ero positivo non potevo neanche uscire a fare la spesa. Non ho avuto sintomi, ma appena ho saputo la notizia sono rimasto scioccato ed è iniziata una psicosi. Ero preoccupato per le persone che stavano intorno a me, si trattava di un’esperienza nuova alla quale non eravamo abituati”.

MATUIDI SI RACCONTA: “PREOCCUPATO PER IL FUTURO DEL CALCIO”

Nella lunga testimonianza Matuidi poi non nasconde che probabilmente ci vorrà ancora diverso tempo per mettersi completamente alle spalle questa drammatica esperienza: il coronavirus di fatto ha cambiato non solo la vita del calciatore della Juventus ma quella di tutti noi, e pure modificherà l’intero sistema calcio (sempre che questo possa pure ripartire). Matuidi ha infatti aggiunto: “Mentalmente devi essere forte, ma servirà del tempo. Anche per la mia famiglia e per i miei amici non è stato facile, ma sono stato in grandi di rassicurarli. Non è un bel periodo, vogliamo davvero che tutto questo finisce il prima possibile. Mi chiedo cosa succederà al calcio e alla vita di tutti i giorni”. E di certo sono dubbi che tutti, dai club fino ai semplici tifosi, si stanno ponendo proprio in questi giorni dove è forte la tensione tra lega e federazione con il governo per fissare la ripartenza di allenamenti e ovviamente del campionato della Serie A. La volontà infatti del mondo del pallone è quella di ripartire al più presto ma le modalità e le date entro cui poter fare ciò non sono chiare e dipendono dall’evolversi della pandemia in Italia e non solo, il quale pure è ancora dubbio.



