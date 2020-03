MATUIDI POSITIVO AL CORONAVIRUS/ La Juventus: “Calciatore al momento asintomatico”

Dopo Daniele Rugani, è arrivata in serata la conferma della positività di un altro giocatore della Juventus al covid-19. Il coronavirus ha infatti colpito anche il francese Blaise Matuidi, come confermato da un comunicato ufficiale rilasciato dal club bianconero che, come avvenuto per Rugani, ha informato tempestivamente sulla positiva del centrocampista: “Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”. Questo il testo della nota della Juventus che ha confermato dunque le buone condizioni di salute del francese. Matuidi dovrà comunque effettuare un periodo di quarantena, prolungando quello già osservato dai componenti della rosa juventina e in totale da 121 dipendenti del club bianconero, in isolamento (alcuni domiciliare, alcuni alla Continassa) dopo la notizia della positività di Rugani.

LA PREOCCUPAZIONE DI MATUIDI

Lo stesso Blaise Matuidi nei giorni scorsi aveva espresso la sua preoccupazione riguardo la situazione del contagio da coronavirus sempre crescente non solo nel mondo del calcio, ma in Italia e in tutta Europa. “All’inizio non mi rendevo conto della gravità della situazione. Il contagio è stato veloce, nessuno se ne è davvero accorto,” aveva spiegato con un video pubblicato sui social il centrocampista francese. Il compagno di squadra Rugani era stato il primo calciatore in assoluto in Serie A a risultare positivo al coronavirus, seguito poi da diversi casi nelle rose della Sampdoria e della Fiorentina. Rugani proprio nelle ultime ore in un’intervista rilasciata a Juventus TV aveva rassicurato sulle proprie condizioni di salute, spiegando di stare meglio e non avere sintomi. Da allora però la rosa juventina è stata monitorata costantemente e anche quella dell’Inter, visto che i nerazzurri sono stati gli ultimi a disputare una partita ufficiale contro la Juventus, a porte chiuse nell’ultimo turno disputato in Serie A l’8 marzo scorso.



