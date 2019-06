Maturità 2019, Esame di Stato Miur/ Prima prova: toto-nomi, ritorno ai classici?

Maturità 2019 ormai dietro l’angolo per migliaia di studenti che si accingono ad affrontare un Esame di Stato rinnovato e dunque pieno di insidie. Ci sono però alcuni interrogativi che non sono cambiati nel corso degli anni. Per esempio: quale sarà la scelta del Miur rispetto alla prima prova di italiano. Nel 2017 e nel 2018 gli autori selezionati lasciarono a bocca aperta i maturandi, che molto sorprendentemente si trovarono a dover analizzare due “outsider”: rispettivamente una poesia di Giorgio Caproni e un romanzo dello scrittore Giorgio Bassani. La sensazione più diffusa in ambienti scolastici è quella per cui quest’anno possa andare in scena un “ritorno ai classici”. Gli indizi in questo senso sono molti: in primis il fatto che il Miur per le simulazioni nazionali di prima prova degli scorsi mesi abbia Giovanni Pascoli, Elsa Morante, Luigi Pirandello e Eugenio Montale. Ecco perché non è ipotesi peregrina ritenere che manterrà tale orientamento anche per la prima prova di Maturità 2019 in programma il prossimo 19 giugno.

MATURITA’ 2019: GLI INDIZI SU UN RITORNO AI CLASSICI

C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione e che lascia pensare che alla prima prova della Maturità 2019 gli studenti si trovino a dover affrontare brani di autori “classici”, nel senso di già studiati o oggetto delle letture estive. La nuova riforma dell’Esame di Stato prevede infatti che l’analisi del testo riguardi due autori anziché uno: il comune sentire, dunque, è che la scelta ricada su due personalità appartenenti a periodi diversi, una magari dell’800 e una del ‘900 più contemporanea. Come se non bastasse, ecco le parole di Luca Serianni, a capo della commissione di esperti Miur incaricata di preparare le tracce della prima prova per la Maturità. Il linguista, in diversi interventi negli scorsi mesi, ha detto che sarà possibile trovare anche le opere dagli autori di fine ‘800. Il consiglio? Ripassate Carducci, Verga o D’Annunzio? Potrebbe essere il loro anno.

